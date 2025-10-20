영화 ‘컨테이젼’은 “바이러스가 움직이는 것이 아니라, 사람의 행동이 바이러스를 옮긴다”는 메시지를 던진다. 이는 팬데믹 시대, 도시의 구조와 인간의 건강이 얼마나 밀접하게 연결돼 있는지를 환기시킨다. 밀집된 주거 환경, 부족한 녹지, 제한된 의료 인프라는 시민들의 몸과 마음에 직접적인 영향을 미쳤고, 도시는 삶을 보호하기보다는 위협할 수도 있다는 사실을 우리는 체감했다. 이제 도시는 단순한 생활의 무대가 아닌, 일상의 건강을 지켜주는 ‘인프라’로 다시 설계되어야 한다. 그리고 그 변화는 먼 미래의 과제가 아니라, 지금 우리가 살아가는 이곳에서 시작돼야 한다.

그 필요성은 초고령사회 진입을 앞둔 현실에서도 분명히 드러난다. 우리나라는 2025년이면 국민 5명 중 1명이 65세 이상이 된다. 이에 대응하기 위해 정부와 지자체는 스마트시티, 고령친화 도시 등 다양한 노력을 기울여왔다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 디지털트윈과 같은 미래기술을 활용한 도시 서비스가 점차 확산되고 있으며, 보행 환경 개선이나 건강관리 플랫폼 구축 등에서 실질적인 성과도 나타나고 있다. 이는 도시가 단순한 주거공간을 넘어, 기술 기반의 삶의 질 향상 인프라로 재편되고 있음을 보여준다.

하지만 그럼에도 불구하고, 여전히 많은 도시들은 고령자와 보행 약자를 충분히 배려하지 못한 구조를 안고 있다. 걷기 불편한 인도, 계단뿐인 공공시설, 단절된 커뮤니티. 도시의 일상은 고령자에게 낯설고 때로는 위협적이다. 이 문제는 특정 세대만의 이야기가 아니다. 건강하지 않은 도시 구조는 전 세대의 삶을 잠식한다. 병원이 아픔을 치료하는 공간이라면, 도시는 아프지 않도록 지켜주는 환경이어야 한다. 이제는 도시 전체가 ‘예방적 건강 인프라’로 기능할 수 있어야 할 때다.

도시가 건강을 지킨다는 것은 단순히 병원을 늘리고 공원을 조성하는 차원이 아니다. 건강한 도시는 시민이 움직이고, 먹고, 쉬고, 관계 맺는 모든 일상이 자연스럽게 스며드는 구조 속에서 완성된다. 걷기 좋은 거리, 쉽게 접근할 수 있는 보건 서비스, 정서적 안정을 주는 공간, 세대 간 교류를 유도하는 커뮤니티 설계는 모두 도시의 건강성을 이루는 요소다. 결국 건강은 개인의 책임만이 아니라, 도시 구조가 함께 유도해야 할 과제가 된다.

이러한 철학은 이미 세계 여러 도시에서 공간 설계에 반영되고 있다. 싱가포르는 도시를 건강 생태계로 전환하는 실험을 진행하고 있다. 노베나 지역에 조성 중인 ‘헬스시티 노베나’는 병원 중심을 넘어 의료·연구·교육·커뮤니티 기능을 통합한 복합 단지다. 녹지·보행 연결성, 자연 채광과 열린 공공 공간을 배치해 주민 누구나 활용할 수 있도록 했으며, 인근 주거지와 연계해 지역 전체를 건강 허브로 설계했다. 싱가포르 정부는 이를 대표적 ‘의료 중심 도시계획’ 사례로 발전시키고 있다.

네덜란드는 장수 지역의 생활 습관을 도시 설계에 반영하는 ‘블루존’ 개념을 도입하고 있다. 대표 사례인 ‘카르테시우스 위트레흐트’ 프로젝트는 철도 차량기지를 재개발해 3천 가구 규모의 주택과 공원, 커뮤니티 허브, 식생활 관련 시설을 갖춘 건강 지향형 지역으로 조성 중이다. 보행과 자전거 중심의 교통 체계와 녹지·공공 공간 설계를 통해 주민의 일상 속 건강을 유도하고 있으며, 2026년 일부 준공을 시작으로 2030년 완공을 목표로 한다.

핀란드 탐페레시는 정신건강을 도시 설계의 핵심 의제로 삼고 있다. 무오티알라 지역은 CPTED 원칙을 적용해 어두운 골목과 사각지대를 줄이고, 자연 감시와 조명, 보행 경로와 공공 공간을 설계에 반영했다. 탐페레시는 또 ‘도시 복지 개발 프로그램’을 통해 주민의 정신건강 증진과 공동체 감각 강화를 정책 목표로 삼아, 공간 설계와 주민 참여를 결합해 회복력 있는 공동체 조성을 목표로 한다.

국내에서도 웰니스 인프라를 향한 움직임이 구체화되고 있다. 행복도시 세종은 부모와 자녀 세대가 가까이 살면서도 독립성을 유지할 수 있는 ‘세대 통합형 시니어타운’을 추진 중이다. 시니어주택과 일반 아파트를 함께 개발하고, 커뮤니티 공간과 생활 편의 시설을 결합해 중산층 액티브 시니어를 주요 대상으로 한다. 기존 요양 중심을 넘어 세대가 함께 어울리며 사회적 관계를 유지하는 건강 커뮤니티를 지향한다.

고양시는 기술 기반 건강도시 구현을 위해 백석동 안산공원에 스마트 헬스파크를 조성했다. IoT 기반 야외 운동기구가 스마트폰 앱과 연동되어 시민들이 운동 기록을 쉽게 확인·관리할 수 있다. 이 시설은 단순한 야외 운동기구를 넘어, 보건소의 모바일 헬스케어 사업과 연결돼 맞춤형 건강 관리 서비스로 확장되고 있으며, 향후 지역 건강 데이터를 활용하는 통합 플랫폼으로 발전이 기대된다.

건강은 병원에서 시작되지 않는다. 도시의 구조, 일상의 동선, 이웃과의 관계에서 비롯된다. 결국 도시 설계는 물리의 문제가 아니라, 삶의 습관을 길들이는 문화의 문제다. 건강한 도시란, 건강한 삶이 저절로 만들어지는 구조다.

이제 도시 설계에서 ‘건강’은 부차적인 요소가 아니라, 도시가 존재해야 할 이유 그 자체가 되고 있다. 이를 위해 몇 가지 정책적 전환이 필요하다.

첫째, 건강 중심의 도시 통합계획이 필요하다. 주거, 교통, 녹지, 의료 인프라가 개별적으로 설계되는 것이 아니라, 하나의 생태계처럼 유기적으로 연결돼야 한다.

둘째, 스마트 기술의 적극적인 활용이 중요하다. IoT, AI, 빅데이터 등을 통해 건강 위험 요소를 실시간으로 감지하고, 주민의 상태를 예측해 맞춤형 서비스를 제공할 수 있어야 한다.

셋째, 지역 커뮤니티의 역할을 강화해야 한다. 주민이 스스로 건강을 관리하고 서로 돌볼 수 있도록 돕는 프로그램과 공간 설계가 중요하다. 또한, 정서적 웰빙을 위한 도시 설계도 함께 고려되어야 한다. 녹지, 쉼터, 조명 계획은 시민의 심리적 안정을 높이고, 정신 건강 회복의 기반이 된다. 마지막으로, 고령자 친화 환경 조성은 더 이상 선택이 아닌 필수다. 무장애 보행로, 공공 운동 시설, 돌봄 기반 커뮤니티 센터는 단순한 복지 시설이 아니라, 도시의 지속 가능성을 높이는 핵심 인프라다.

이러한 변화가 실현된다면, 건강은 더 이상 병원 안에 머물지 않는다. 도시 곳곳이 곧 예방의 장이 된다. 아침이면 노인은 무장애 보행로를 따라 햇살을 받으며 걷고, 점심 무렵 직장인은 공원 벤치에서 짧은 휴식을 취한다. 아이들은 오후에 커뮤니티 센터에서 놀며 정서적 돌봄을 배우고, 저녁이면 가족과 이웃이 함께하는 건강 프로그램이 열린다. 도시의 공기는 더 맑아지고, 거리에는 웃음과 대화가 흐른다. 병이 찾아오기 전에 도시가 먼저 삶을 보살피는 것이다. 한 커뮤니티 디자이너는 말한다. “이제야 진짜, 도시가 사람을 돌본다는 게 뭔지 알겠어요.”

미국의 도시계획가 다니엘 번햄은 말했다. “사람들의 가슴을 뛰게 하려면, 큰 계획을 세워라.” 도시 설계는 단순한 구조물이 아니라 우리의 건강과 삶을 함께 설계하는 유기체다. 웰니스 인프라 중심의 도시 설계는 초고령 사회와 팬데믹 시대의 해답이자, 사람 중심 도시로의 회복이다. 지금이야말로 도시가 왜 건강해야 하는지를 다시 물어야 한다. 건강한 도시야말로 우리가 꿈꾸는 지속 가능한 미래의 출발점이다.