번개장터, 거래량 절반 ‘스타굿즈’ 체인소맨·플레이브 등 인기 순위 한정판·콜라보 굿즈 등 확장 가속

K-팝 아이돌과 국내외 애니메이션 관련 굿즈가 역직구 효자 품목으로 급부상하고 있다.

20일 업계에 따르면 리커머스 플랫폼 번개장터 글로벌 거래의 절반가량이 ‘스타굿즈’에서 발생하고 있다. 스타굿즈는 아이돌, 애니메이션 등과 관련된 상품군을 포함한다.

검색량을 통해서도 인기를 가늠할 수 있다. 10월 6~12일 번개장터 글로벌 이용자들이 가장 많이 찾은 검색어는 일본 애니메이션 ‘체인소 맨’이었다. ‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 박스오피스를 휩쓸면서 주목도가 높아졌다. 등장인물인 ‘레제’ 검색량도 전주 대비 24.60% 증가하며 4위에 올랐다.

아이돌 중에선 버추얼 그룹 ‘플레이브’가 화제다. 같은 기간 전주 대비 40.19% 증가하며 전체 7위에 올랐다. 이 외에도 30위 안에 엔시티(18위), 라이즈(27위), 데이식스(30위) 등 아이돌 그룹 관련 검색어가 다수 포함됐다.

올해 1~9월 고가 거래 상품 순위에서도 스타굿즈가 선전했다. 소장 상태를 뜻하는 ‘PSA’에서 가장 높은 등급인 ‘10’을 받은 피카츄 포켓몬 카드가 싱가포르 소비자에게 선택받아 565만원에 팔렸다. 이는 850만원에 팔린 마이클 조던 친필 사인 슈즈 다음으로 높은 가격이다. BTS 멤버 지민의 포토카드도 4번째로 높은 가격인 300만원에 거래됐다.

스타굿즈에 수요에 힘입어 번개장터의 글로벌 거래도 급성장하고 있다. 지난달 글로벌 기준 MAU(월간 활성 사용자 수)는 전년 동월 대비 874% 증가하며 200만명을 돌파했다. 8월 100만명을 넘어선 지 한 달 만에 새 기록을 쓴 것이다. 이 같은 속도면 MAU 300만명도 조만간 달성할 것으로 보인다. 올 상반기 기준 전년 동기 대비 거래액은 333%, 거래 건수는 345% 늘었다.

번개장터는 스타굿즈 관심을 잡기 위한 노력도 이어가고 있다. 지난달에는 연예 기획사 모드하우스와 협업해 신인 아이돌 그룹 idntt(아이덴티티)와 한정판 굿즈를 선보였다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기에 화제를 모았던 국립중앙박물관 기념품 ‘뮷즈(MU:DS)’ 납품 공방과 협업도 진행했다.

황용식 세종대 경영학과 교수는 “굿즈 수요 증가에 따라 리커머스 시장도 내국인 소비자에 국한되지 않고 해외 수요에 대응하는 자세가 중요하다”며 “플랫폼 한정 상품을 기획해 소비자 발길을 잡아야 한다”고 했다.

한편 통계청이 발표한 ‘온라인 쇼핑 동향’에 따르면, 올해 2분기 역직구 거래액은 7388억원으로 전년 동기 대비 7.5% 증가했다.

박연수·강승연 기자