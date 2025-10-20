김휘영·최모나 교수 연구팀 기록 부담 줄여 간호집중도↑

연세대 의과대학과 간호대학이 간호사의 행정업무 부담 완화를 위해 인공지능을 활용한 업무 자동화 기술 개발에 나선다.

20일 세브란스병원에 따르면 연세대 김휘영 의대 신경외과학교실 교수와 최모나 간호대 간호정보학연구실 교수 공동 연구팀은 산업통상자원부가 지원하는 디지털 헬스케어 바이오산업기술개발 사업을 통해 ‘초거대 AI 기반 간호기록지 자동 생성 및 업무 자동화 기술 개발’을 수행하게 됐다. 국비 지원금은 5년간 63억원에 달한다.

진료·진단·치료 간호 과정에는 환자에 대한 정확한 기록이 필수다. 기록을 담당하는 간호사는 입원병동, 외래진료 공간, 수술실 등에서 환자 상태, 수술 전후 경과, 투약 내용 등 건강에 관한 모든 데이터를 세세하고 면밀하게 관리한다.

동시에 환자 응대, 투약 관리, 환자 교육 등 직접적인 간호업무도 함께 수행하기 떄문에 부담이 크다.

연구팀의 이번 국책과제 수행은 간호현장의 기록업무 부담은 덜면서, 간호사가 환자 간호에 더욱 집중할 수 있는 환경 마련에서 시작했다.

의료 현장의 간호기록 업무에서 나타나는 어려움과 비효율을 개선하는 데 초점을 뒀다.

연구팀이 개발하는 ‘간호기록 자동화 AI’는 간호기록을 자동으로 생성·요약해 표준화하는 솔루션이다.

의료 특화 초거대 언어모델(LLM)과 멀티모달 AI 기술을 결합해 ▷간호정보 조사지 ▷수술 간호 기록지 ▷투약 기록지 ▷퇴원 기록지 등 다양한 간호문서를 자동화한다.

이러한 AI 도입으로 의료 현장의 기록업무 부담이 줄어들면서, 의료진은 환자 간호에 더 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

김휘영 교수는 “클라우드 기반의 간호기록 자동화를 꾀하는 이번 솔루션 모델을 병원의 의무기록 시스템과 연동하고, 다기관 시범 운영을 거쳐 글로벌 표준으로 확산할 계획”이라고 말했다.

최모나 교수는 “임상과 건강 데이터를 전송하는 HL7(헬스 레벨 7) 등 글로벌 표준과도 연동해 국제 수준의 기술 경쟁력을 확보하고, 향후 해외시장 진출 기반을 마련할 계획”이라고 했다.

이번 사업은 국립암센터, 메인 등이 공동 수행한다. 김상수 기자