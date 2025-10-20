지난 17일 행정안전부 중앙투자심사 통과로 동력 확보 44년된 부산여성회관 재건축…가족복합공간으로 조성

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 지난 17일 ‘(가칭)부산여성플라자 건립사업’ 이 행정안전부 중앙투자심사를 통과해 가족친화도시 부산 실현을 위한 사업 추진에 본격적인 동력을 확보했다고 20일 밝혔다.

‘(가칭)부산여성플라자 건립사업’은 노후화된 현 부산여성회관을 지상 11층 지하 4층(연면적 1만6679㎡) 규모로 재건축하는 사업이다.

2022년 민선 8기 시장 공약으로 반영된 이후, 계획 수립, 한국지방행정연구원의 타당성조사 등 철저한 준비를 거쳐 중앙투자심사를 조건부로 통과 했다. 시는 이번 사업을 통해 부산여성회관을 여성뿐만 아닌 남성·영유아·청소년 등 온 가족을 위한 교육·문화 복합공간으로 탈바꿈한다는 계획이다.

‘(가칭)부산여성플라자’는 ▷여성 교육, 취·창업 등 기존의 여성회관 기능을 강화하고(6~11층) ▷시립아동심리치료실(3층) ▷어린이복합문화 공간인 ‘들락날락’(3층) ▷전시장·공연장(4~5층) 등 신규 시설을 확충하는 한편, ▷맞춤형 프로그램을 위한 교육 공간(5층) ▷주민 편의시설(1~2층)을 추가할 계획이다.

사업은 2026년 설계 공모를 시작으로, 2027년부터 2029년까지 공사를 거쳐 2030년 개관·운영을 목표로 한다. 시는 공사 기간 부산여성회관을 임시청사로 이전해 운영하고 공사로 인해 시민들의 이용에 불편함이 없도록 할 예정이다.

시는 향후 시민을 대상으로 명칭을 공모해 ‘(가칭)부산여성플라자’의 공식 이름을 선정할 예정이다. 또 시민의 의견을 적극 수렴한 다양한 프로그램을 운영계획에 반영할 계획이다.

현 부산여성회관은 1981년 준공돼 44년간 운영된 시설로 시설 노후화에 따른 안전과 시민 불편 문제가 꾸준히 제기됐다. 특히 공간이 협소해 여성 외 남성·영유아·청소년 등 다양한 대상을 위한 복합공간으로 확대 운영하기에는 어려움이 있었다.

이와 관련, 박형준 시장은 “‘(가칭)부산여성플라자’는 여성의 경제·사회적 활동을 지원하고 경력 단절 예방과 회복을 돕는 것은 물론 시민 모두가 돌봄·문화·교육·상담을 누리는 가족활동복합공간으로 조성될 것”이라며 “앞으로도 시민이 행복한 가족친화 도시 부산을 만들어가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.