국정감사 중간평가 간담회서 당정대 비판 “중요 현안 침묵하고, 사소한 현안 질책만” 장동혁 尹면회 논란엔 “있을 수 있는 일”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 20일 “요즘 시중에 ‘취임덕’이라는 말이 돌고 있다고 한다. 대통령이 취임과 동시에 레임덕이 찾아왔다는 뜻”이라며 이재명 대통령과 정부·여당을 싸잡아 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 국정감사 중간평가 기자간담회를 열고 “통상적으로 보면 여전히 허니문 기간이라고 할 수 있는데, 정치·행정 전반에 걸쳐서 레임덕에 가까운 증거를 여기저기서 찾아볼 수가 있다”며 이같이 말했다.

송 원내대표는 최근 이재명 대통령 지시로 ‘마약 수사 외압 의혹’을 수사하는 서울동부지검 검경 합동 수사팀에 합류한 백해룡 경정이 임은정 동부지검장과 충돌한 사태를 우회적으로 언급하며 “이유가 뭔지도 알 수가 없다”고 꼬집었다.

또 “집권여당도 대통령을 대놓고 무시하는 태도를 보이고 있다”며 추석 연휴 기간 정청래 더불어민주당 대표의 행보를 문제 삼았다. 송 원내대표는 “누가 봐도 이렇게 긴박한 시국에 대통령이 한가하게 예능이나 출연하고 있냐는 듯한 우회 저격성 발언”이라며 “대통령이 정무수석에게 ‘당이 왜 저런 결정을 내렸느냐’며 답답함을 토로했다는 소식이 보도됐는데도 불구하고, 법사위와 과방위 등 민주당 강경파들은 눈 하나 깜짝 않고 국회를 난장판으로 만드는 막장 행보를 여전히 이어가고 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 “그런가 하면 정부는 따로 복합의 오합지졸 형태를 보이고 있다”며 “관세 협상 진행 상황만 하더라도 정책실장 따로, 안보실장 따로 경제 부총리 따로 서로 다른 말들을 쏟아내기 바쁘다”고 했다.

이어 “위헌적인 ‘두 국가론’에 대해서도 통일부 장관 따로 외무부 장관 따로 서로 다른 말을 하고 있다”며 “대통령실 내의 대변인은 대법원장에 대한 사퇴 요구, 관세 협상, 대통령 부부의 예능 출연 등과 관련해서 대통령의 뜻과 다른 발언을 했는데도 불구하고 각종 좌충우돌 사고와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않고 직을 유지하고 있다”고 했다.

송 원내대표는 “그러다 보니까 당선된 지 140일 정도 된 허니문 기간임에도 대통령 지지율이 과반에 턱걸이하는 수준으로 떨어지고, 여당의 지지율도 30%대까지 떨어졌다는 여론조사 결과가 발표되고 있다”며 “지난 1주차 국정감사를 보면서 이 같은 ‘취임덕’의 근본 원인은 결국 이재명 대통령의 리더십 부재에 따른 것이라는 점을 확인할 수 있었다”고 했다.

송 원내대표는 “중요한 현안에서는 집권여당과 ‘탈레반’ 강경파들의 등 뒤에 숨어서 침묵을 지키고 장관들의 의견도 제대로 조정하지 못하면서, 부처의 과장급에서나 챙길 법한 사소한 현안들만 골라서 시시콜콜 질책하며 이미지 관리에만 몰두하고 있는 것이 현재 대통령의 모습”이라며 “국정 난맥상의 근본 원인은 이재명 대통령의 무책임한 리더십에 있다”고 했다.

한편 송 원내대표는 지난 17일 서울구치소를 찾아 윤석열 전 대통령을 면회한 장동혁 대표의 행보와 관련한 입장을 묻는 질문에 “개인적으로 있을 수 있는 일이라 생각한다”고 답했다. 그는 “전당대회 때 장동혁 대표가 수차례 약속했던 사안이라 조용히 다녀온 것 같고, 특별면회 신청이 거부돼서 일반면회로 다녀온 것 같다”며 “저는 특별한 문제점을 느끼지 못하고 있다”고 했다.