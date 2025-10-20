연말까지 적금 개설 고객이 조건 충족 시

[헤럴드경제=김은희 기자] SC제일은행은 올해 말까지 현대카드와 함께 모바일우대적금에 가입하는 고객에게 최고 8.0%의 특별금리를 제공하는 이벤트를 연다고 20일 밝혔다.

대상은 SC제일은행의 1년 만기 모바일우대적금에 월 20만원 이하로 가입한 고객 중 가입 직전 6개월 동안 모든 현대카드의 결제 이력이 없는 고객이다. 모바일우대적금은 2.35%의 기본금리에 최대 0.6%포인트의 우대금리를 받을 수 있는데, 여기에 특별금리 5.05%포인트를 만기에 더해 적용하게 된다.

특별금리를 받으려면 모바일우대적금 신규 가입 다음달부터 10개월 이내에 SC제일은행-현대신용카드를 10만원 이상 최소 3회 사용하면 된다. 특별금리 혜택 계좌는 연말까지 3개월 동안 매월 선착순 500좌로 한정되며 1인 1계좌만 가입할 수 있다.

SC제일은행-현대신용카드 고객은 특별금리와 별도로 M포인트 적립 또는 할인 등의 혜택도 받을 수 있다.

모바일우대적금은 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션에서만 가입할 수 있는 비대면 전용 상품이다. 기본금리가 2.35%이며 ▷가입기간 1년 0.1%포인트 ▷첫 거래 고객 0.1%포인트 ▷SC제일은행 신용(체크)카드 또는 SC제일은행-현대신용카드의 최근 1년간 사용 실적 30만원 이상 0.2%포인트 ▷월별 자동이체 5회 이상 0.1%포인트 ▷가입금액 10만원 이상이면서 10회 입금 시 0.1%포인트 등 최대 0.6%포인트의 우대금리를 받을 경우 최대 2.95%의 금리를 적용받는다.

SC제일은행은 지난 2022년 4월 현대카드와 전략적 파트너십을 맺고 양사의 혜택을 결합한 카드 15종을 출시한 바 있다.