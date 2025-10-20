[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)은 최근 한국인 해외여행객의 예약 데이터를 분석한 결과, 주요 근거리 여행 국가의 소도시 예약이 빠르게 증가하고 있다고 20일 밝혔다.

올해 1~9월 클룩 해외여행 예약 데이터에 따르면 한국인에게 인기가 많은 국가는 일본, 홍콩, 대만, 베트남 순으로 나타났다.

일본 시즈오카현 후지노미야는 전년 대비 예약 건수가 38배 이상 증가했으며, 오키나와 나하와 베트남 사파도 60% 이상 성장했다.

베트남의 사파는 인도차이나에서 가장 높은 산인 ‘판시판산’을 비롯한 장대한 자연 경관과 시원한 고산기후, 소수민족 문화가 조화를 이루는 여행지다. 최근 하노이-사파 간 교통 인프라가 개선되며 접근성이 높아진 점이 성장 요인으로 작용한 것으로 분석된다.

일본 오키나와의 나하는 아름다운 자연환경으로 ‘일본의 하와이’로 불리며, 해양 액티비티와 휴양, 미식, 쇼핑을 모두 즐길 수 있는 도시다. 최근에는 오키나와 드라이브 여행이 인기를 끌며, 올해 1~9월 렌터카 예약이 전년 동기 대비 250% 증가하는 등 수요가 급격히 늘었다.

후지노미야는 웅장한 후지산을 배경으로 지역 고유의 미식과 쇼핑을 함께 즐길 수 있는 도시로, 후지산 명소 투어나 온천 체험 등 다양한 상품이 인기를 얻고 있다.

클룩은 후지노미야에서는 ▷후지산 명소 일일 투어 ▷후지산∙아울렛 쇼핑∙온천 투어, 오키나와에서는 ▷오키나와 관광버스 남북 노선 투어 ▷오키나와 스트리트 고카트 체험, 사파에서는 ▷썬월드 판시판 레전드 케이블카 입장권 ▷현지 마을 투어 ▷스파∙마사지 체험 등으로 안내하는 상품을 제공하고 있다.

한편 클룩이 상시 진행하고 있는 기획전 ‘다담아 특가’에서는 전 세계 인기 여행지의 소도시 숙박, 교통, 액티비티 상품을 합리적인 가격으로 예약할 수 있으며, ‘클룩 호텔 빅세일’ 프로모션을 통해서는 일본 호텔 최대 100% 할인 및 선착순 쿠폰 등의 혜택을 받을 수 있다. 또 일본 내에서 소도시 간 이동을 편리하게 돕는 고속열차(신칸센) 티켓을 판매하며 예매 수수료 무료, 좌석 사전 지정, QR코드 탑승 등 다양한 혜택을 지원하고 있다.

베트남 사파는 인근 대도시 하노이에서 이동하는 기차와 버스를 최대 20% 할인된 가격으로 이용할 수 있다고 여행사측은 설명했다.