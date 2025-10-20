송환된 64명 중 58명 法 영장심사 20일 한-캄 경찰 수뇌부 양자 회담 캄보디아 현지서 사망 대학생 부검

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 캄보디아에 구금돼 있다 인천행 전세기로 송환된 64명 중 59명에 대해 구속영장을 신청했다. 이 가운데 1명은 영장이 반려됐다. 나머지 인원 5명 중 4명은 석방됐고, 1명은 이미 발부돼 있는 구속영장이 집행됐다고 경찰은 밝혔다.

20일 경찰에 따르면 송환 피의자 64명 중 58명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 전국 각 법원에서 열릴 예정이다. 이들은 캄보디아 범죄 단지 ‘웬치’에서 보이스피싱 및 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 온라인 사기 범죄 등에 가담한 혐의로 지난 18일 오전 3시께 대한항공 전세기에 탑승한 즉시 기내에서 체포됐다. 국적법상 국적기는 한국 영토로 간주해 체포영장 집행이 가능하기 때문이다.

이들은 같은 날 오전 8시30분께 인천공항에 도착한 뒤 곧바로 피의자 신분으로 충남경찰청(45명), 경기북부경찰청(15명), 대전경찰청(1명), 서울 서대문경찰서(1명), 경기남부 김포경찰서(1명), 강원 원주경찰서(1명) 등 관할서로 분산돼 조사받았다. 경찰은 이날 오전 체포 시한 48시간 만료를 앞두고 피의자 중 상당수에 대해 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다.

특히 기존에 수사 중이던 사건의 연루자가 많아 집중수사 관서로 지정된 충남경찰청은 이날 조사하던 송환 피의자 45명 전원에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 이들에 대한 영장실질심사는 대전지법 홍성지원에서 열린다. 충남경찰청 관계자는 “구속 필요성이 있다고 보고 피의자들 전부에 대해 구속영장을 신청했다”고 말했다. 구속영장이 발부되면 이들이 활동했던 범죄조직의 윗선과 국내외 피싱범죄 등에 대한 수사에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

다만 서울 서대문경찰서가 전날 ‘리딩방 사기’ 사건 연루 혐의를 받는 남성 1명에 대해 신청한 구속영장은 이날 서울서부지검에서 반려됐다. 서울서부지검은 “출국 경위와 범행에 일부 계좌가 사용된 경위, 감금된 이후 캄보디아 대사관에 도움을 요청한 점, 캄보디아 현지 경찰에 신고·구조돼 유치장에 감금됐다가 한국으로 송환되는 등 범행 이후 사정 등을 고려했다”고 영장 반려 사유를 밝혔다.

이와 함께 경찰청은 20일 캄보디아 경찰청과 국제 공조 강화를 위한 코리안 데스크(한인 사건 전담 경찰관) 설치 등을 논의한다. 유재성 경찰청장 직무대행과 치아 삐어우(Chea Peou) 캄보디아 경찰청 차장은 이날 오후 2시 서울 서대문구 경찰청사에서 양자 회담을 갖는다. 유 직무대행은 이날 회담에서 스캠(사기) 범죄에 대한 우려를 전달하고 양국 경찰의 협력 강화 방안과 코리안 데스크 설치 등을 주요 의제로 논의할 예정이다.

앞서 박성주 국가수사본부장을 비롯해 현지에 파견된 정부 합동 대응팀은 캄보디아 당국과 코리안 데스크 대신 합동 대응 태스크포스(TF)를 꾸리기로 합의했다. 이에 대해 박 본부장은 “코리안 데스크 설치가 안 됐다기보다는 확장된 개념”이라고 설명한 바 있다. 하지만 경찰은 장기적으로 코리안 데스크가 필요하다고 보는 만큼 이날 회담에서도 설치의 필요성을 강조한다는 방침이다.

지난 8월 캄보디아 현지 범죄조직에 납치·감금된 뒤 고문당해 사망한 20대 대학생 박모 씨에 대한 공동부검도 이날 오전 9시(현지 시각) 현지에서 실시된다. 전날 현지로 출국한 국립과학수사연구원(국과수) 부검의와 담당 수사관 등 7명이 박씨의 시신이 안치된 프놈펜 소재 턱틀라 사원에서 캄보디아 측과 공동으로 부검할 예정이다. 부검을 마치면 화장 등의 절차를 거친 뒤 유해 송환을 위해 캄보디아 당국과 협의할 방침이라고 경찰은 밝혔다.