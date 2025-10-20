국토부, 하자판정 상위 20개 건설사 발표 ‘기능불량’ 하자 최다…HJ중공업 1위

[헤럴드경제=홍승희 기자] 올해 3월부터 8월까지 최근 6개월간 가장 많은 하자판정을 받은 상위 건설사는 HJ중공업으로 확인됐다. 2020년 9월 이후 5년 누계 기준으로는 GS건설이 여전히 1순위를 차지했다.

국토교통부는 20일 하자심사분쟁조정위원회(이하 하심위)에 신청된 공동주택 하자 처리 현황과 주요 건설사별 이번 해 하반기 3차 하자판정 결과를 이같이 공개했다.

하심위는 공동주택의 하자 여부 판정 등 하자와 관련한 분쟁을 해결해 입주자의 불편을 해소하고 피해확산을 방지하기 위해 2009년부터 운영되고 있다.

이번에 공개한 자료에 따르면 하심위는 8월까지 총 3118건의 하자분쟁 사건을 처리했으며, 올해 말까지 처리 건수는 지난해와 유사한 4500건 수준일 것으로 예측된다.

입주민이 신청한 하자가 실제 하자인지를 판단하고 있는 ‘하자심사’는 2020년부터 2025년 8월까지 총 1만2005건이 신청됐으며, 이중 하자심사 결과 최종 하자로 판정받은 비율은 67.5%(8103건)로 나타났다.

주로 하자유형을 살펴보면 기능 불량(15.1%), 들뜸 및 탈락(13.6%), 균열(11%), 결로(9.8%), 누수(7.1%), 오염 및 변색(6.6%) 순으로 많았다.

최근 6개월 기준으로 하자 판정 건수가 많은 상위 건설사는 HJ중공업(154건), 제일건설(135건), 순영종합건설(119건), 대우건설(82건), 혜우이엔씨(71건) 순으로 나타났다.

최근 5년 누계기준으로 하는 경우 GS건설(1413건), 계롱건설산업(60건), 대방건설(503건), 대명종합건설(346건), SM상선(323건) 순으로 지난 4차 발표와 동일했다.

최근 6개월간 하자판정 비율이 가장 높았던 곳은 두손종합건설로 125%를 기록했다. 그 다음으론 다우이엔씨(72.7%), 한양종합건설(71.7%), 순영종합건설(71.3%), 명도종합건설(66.7%) 순이었다. 5년 누계 기준으론 지우종합건설(2660%), 삼도종합건설(1787.5%), 지향종합건설(1681.3%), 혜성종합건설(1300%), 백운종합건설(741.7%) 순이었다.

김영아 국토부 주택건설공급과 과장은 “지속적인 명단 공개 조치는 건설사들이 하자 발생을 사전에 예방하고, 하자 보수에 적극적으로 대응할 수 있도록 유도하는 긍정적 효과가 있다”며 “정확한 정보 제공을 통해 수요자들이 올바른 선택을 할 수 있도록 지속적으로 명단을 공개”할 것이라고 밝혔다.