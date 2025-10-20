[헤럴드경제 = 김상수 기자] 세브란스병원이 오는 28일 오후 2시에 6층 은명대강당에서 간 질환 강좌를 연다고 20일 밝혔다.

이달 26번째 간의 날(10월 20일)을 맞아 열리는 강좌는 간 건강에 관심있는 사람이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 세브란스병원 간센터 교수진들이 진단과 치료, 예방에 관한 궁금증을 해소해주고, 질의 사항도 주고받는 시간도 마련돼 있다.

이번 강좌는 세브란스병원 간센터와 한국간재단이 주최하고, 대한간학회가 주관하며 보건복지부의 후원을 받는다. 자세한 문의는 세브란스병원 간센터로 확인할 수 있다.