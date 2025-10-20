‘현대모비스 의왕연구소’, ‘주차통합시스템’ 선정 창의적 공간 설계로 사용성·편의성 극대화 인정

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 ‘2025 굿디자인 어워드’에서 2개 부문 우수디자인(GD)으로 선정되며 공간 디자인 역량을 입증했다고 20일 밝혔다.

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 시상식으로 산업디자인진흥법에 따라 1985년부터 매년 시행되고 있다. 심미성·창의성·사용성 등 다각적인 평가를 거쳐 우수한 디자인 상품에 정부 인증 심볼인 ‘GD’ 마크를 부여한다. 이번에 선정된 상품은 현대엔지니어링이 건설한 ▷현대모비스 의왕연구소(실내건축 디자인 부문)와 ▷주차통합시스템(전기∙전자제품 부문)이다.

현대모비스 의왕연구소는 현대엔지니어링이 지난 2023년 준공한 곳으로 ‘숨 쉬는 연구공간’이라는 컨셉 아래 감각적인 디자인과 사용성, 지속가능성을 종합적으로 고려해 설계한 점이 높은 평가를 받았다.

현대엔지니어링은 연구소의 1층 내부 광장에 다양한 방향의 동선 흐름을 만들어 구성원들의 에너지가 자연스럽게 모아지는 중심 공간으로 계획했다. 2층 ‘빛의 라이브러리’는 통창과 자연 목재의 질감을 살린 설계와 사선 및 곡선을 활용한 공간 디자인으로 창의적인 소통과 협업을 이끌어내도록 설계했다.

현대엔지니어링과 에이치애비뉴앤컴퍼니가 공동 개발한 주차통합시스템은 기존에 각기 다른 식으로 설치되던 조명, 충돌방지시스템, 안내판 등 여러 장비를 통합적으로 설계했다. 또한 통합 배관으로 설비공간을 줄이고, 사용자가 직관적으로 인지할 수 있도록 디자인을 통일해 안전, 보안, 편의성을 향상시켰다.

현대엔지니어링 관계자는 “현대모비스 의왕연구소와 주차통합시스템은 단순한 공간 설계를 넘어 사용자 경험과 디자인 요소를 함께 고려한 결과물”이라며 “앞으로도 사람 중심의 공간을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.