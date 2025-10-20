제8회 디지털 이코노미 포럼 개최 AI시대, 디지털 경제 미래와 협력방안 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 이형일 기획재정부 1차관은 20일 “인공지능(AI) 대전환의 시대는 우리에게 더없이 좋은 기회가 될 수 있다”고 강조했다.

이 차관은 이날 인천 인스파이어 리조트에서 기재부 주최 및 산업연구원 주관으로 열린 ‘제8회 디지털 이코노미 포럼’에 참석해 “우리나라는 탄탄한 IT 인프라, 최고 수준의 제조 역량과 현장 지식, 풍부한 데이터 등 AI 대전환을 위한 기반을 갖추고 있다”며 이같이 밝혔다.

지난 2018년 시작된 디지털 이코노미 포럼은 올해는 APEC 재무·구조개혁장관회의 부대 행사로 개최됐다. 올해 주제는 ‘인공지능(AI) 시대 디지털 경제의 미래와 글로벌 협력’이다.

이 차관은 “챗GPT 등 생성형 AI에서 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등 피지컬 AI까지 AI 발전으로 인한 대전환은 단순한 기술 혁신을 넘어 우리 경제·사회 전반의 구조를 재설계하고 있다”면서 “AI가 주도하는 거대한 전환의 물결 앞에서 어떻게 대응하느냐에 따라 우리의 미래가 달라질 것”이라고 말했다.

이어 “정부도 ‘AI 3대 강국 도약’을 목표로 AI 혁신 생태계 조성, 경제·사회 AI 대전환, 글로벌 AI 기본사회 기여라는 세 가지 큰 방향에서 정책을 추진해 나가고자 한다”면서 “내년도 AI 예산을 10조1000억원으로 올해 대비 3배 이상 확대하고, R&D 예산도 역대 최대인 35조원으로 편성했다”라며 대응 의지를 밝혔다.

이날 포럼에서 첫 번째 기조연설에 나선 버지니아 대학교 안톤 코리넥 교수는 “최근 AI 기술의 빠른 발전 속도와 그 기저에 있는 규칙성을 분석하고 미래의 불확실성과 경제적·재정적 도전에 대비하기 위해 ‘상황별 계획’(Scenario Planning)이 필요하다”고 봤다.

두 번째 기조연설에서는 네이버 클라우드 성낙호 전무와 카카오 유용하 총괄리더가 연사로 나서 기업 현장의 사례를 소개했다. 성 전무는 네이버의 AI 에이전트 플랫폼 구축 방안을 중심으로 한국형 AI 생태계의 현재와 확장 전략을 소개했고, 유 총괄리더는 카카오-오픈AI 간 협업 서비스와 함께 AI 기술을 통해 새롭게 변화하는 생활상을 제시했다.

토론 세션에서는 국내외 전문가들이 패널로 참여해 AI와 산업의 미래, AI 스타트업 해외 진출 및 협력방안 등을 논의했다.

기재부는 국내외 AI·디지털 경제 동향을 면밀히 점검하는 동시에 이날 포럼에서 논의된 전문가 의견을 향후 관련 정책 수립 시 적극 반영한다는 계획이다.