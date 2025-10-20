‘초혁신경제 15대 선도프로젝트 추진계획’ 발표

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 ‘초혁신경제 15대 프로젝트’로 내년초 K-뷰티 통합 클러스터와 인공지능(AI) 바이오 혁신거점지구를 선정한다. 또 스마트 농·수산업 선도지구 지정과 10cm급 초고해상도 위성 기술 개발, 산·학·연과 병원이 연계한 바이오 거점 구축 등에 나선다.

정부는 20일 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 열고 이같은 내용의 ‘초혁신경제 15대 선도프로젝트 추진계획’을 발표했다.

이날 정부는 15대 프로젝트 중 ▷스마트농업 ▷스마트수산업 ▷초고해상도 위성개발·활용 ▷K-바이오 ▷K-뷰티 등 5개 분야에 대한 지원 방안을 우선 밝혔다.

스마트농업은 시설원예 중심으로 도입률을 지난해 16%에서 2030년 35%까지 높이는 것이 목표다. 구체적으로 스마트농업 솔루션 보급농가 누적 4400호, 내년 스마트농업 혁신 선도지구(1개소) 지정, 2027년 한국형 K-스마트팜 모델 확산 등이다.이를 위해 LG CNS 등 기업과 서울대·경희대 등 대학, 과학기술연구원, 농림축산식품부 등이 함께 ‘K-스마트팜 추진단’을 만든다.

또 정부가 마중물 역할을 해 민간 투자를 유치하고 AI 솔루션으로 영농을 최적화하는 선도지구를 조성하기로 했다. 이를 위해 국가 농업 AX플랫폼에 705억원을 신규 출자한다.

스마트수산업은 2030년까지 스마트수산업 혁신 선도지구(1개소)를 지정하고 보급률을 10%까지 끌어올린다. 또 지구 내 AI 기술 기반 합작법인(SPC) 3곳을 설립한다. 이를 위해 수협중앙회, SK텔레콤, LG CNS, 부경대, 국립수산과학원, 한국전자통신연구원 등이 모인 산·학·연·관 스마트수산업 추진단을 꾸리는 한편 10억 원을 투입해 AI·빅데이터 정밀 사육관리를 위한 공공 테스트베드를 구축하기로 했다.

또 현재 30㎝급인 초고해상도 광학위성을 발전시켜 2030년까지 10㎝급 위성의 핵심기술을 확보할 계획이다. 내년 개발을 시작해 2029년 완료하는 것이 목표다.

우주산업 분야에서는 현재 30㎝급인 광학위성을 2030년까지 10㎝급으로 고도화한다. 내년 개발을 시작해 2029년까지 완료할 계획이다. 우주항공청, KAIST, 서울대, 광주과기원, 울산과기원, 한국항공우주연구원, 한국과학기술연구원 등이 참여하는 추진단도 구성한다.

정부는 올해 약 300억원 규모의 우주 전용 펀드를 결성한데 이어 내년 9월 약 2000억원 규모의 펀드를 추가 결성해 유망 우주 분야 중소·벤처기업에 투자할 계획이다.

K-바이오, K-뷰티 산업 육성에도 나선다. K-바이오의 경우 현재 10~15년, 1조~3조 원이 들어가는 신약 개발 기간·비용을 50% 이상 단축·절감하기로 했다.

특히 내년 상반기 공모를 통해 산·학·연·병 컨소시엄(AI 바이오 혁신거점) 1개소를 선정한다. 파운데이션 모델, 의료데이터를 결합해 기업과 사업화를 진행하는 것이 주요 과제다.

또 내년 135억원을 투입해 자율실험실을 만들고, AI가 반복 실험을 자동화하도록 지원한다. 신약 분야 외에도 의료기기, 바이오 제조, 농식품 등 주요 바이오산업에 AI 활용을 위한 혁신거점 추가 조성도 검토하기로 했다.

이외에 뷰티 산업과 관련해선 2030년까지 중소기업 수출액 100억달러(할랄 화장품 15억달러), 수출 중소기업 수 1만 개를 달성해 글로벌 화장품 2강을 목표로 한다.

이를 위해 내년 입지조사 등을 거쳐 ‘K-뷰티 통합 클러스터’ 지역을 선정한다. 뷰티와 관련한 체험, 문화, 관광, 산업이 융합된 집적지를 구성할 계획이다. 이를 통해 K-뷰티 ‘글로벌 성지’로 육성할 방침이다. 클러스터 예정지에서 ‘코리아뷰티페스티벌’ 등 관련 행사를 개최하고 K-컬처 홍보 공간도 조성한다.

신상훈 기재부 신성장전략기획추진단장은 “정부는 초혁신경제 프로젝트에 국가의 모든 역량과 재원을 총동원하여 재정·세제·금융·인재양성·규제개선 등 패키지 지원을 제공할 계획”이라며 나머지 초혁신경제 선도 프로젝트에 대해서도 순차적으로 추진계획을 발표할 예정“이라고 말했다.