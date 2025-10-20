호젓한 화담숲 가을단풍축제..1일 1만명

화담숲의 단풍
화담숲의 단풍
몽환적인 곤지암 단풍숲의 아침
몽환적인 곤지암 단풍숲의 아침

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울에서 40분이면 닿을 수 있는 경기도 광주 화담숲이 오는 24일부터 11월 16일까지 ‘2025년 가을 단풍 축제’를 개최한다.

자연 숲 생태계 복원에 중점을 두고 조성된 생태수목원 ‘화담숲’은 5만평의 대지에 총 16개의 테마원으로 조성된 국내 대표 관광지이자 수도권 단풍 명소이다.

단풍 축제 기간 내장단풍을 비롯해 당단풍, 산단풍, 네군도단풍, 복자기 등 400여 품종의 단풍들이 저마다의 붉은빛을 내며 가을 여행객들의 발걸음을 이끈다.

화담숲 ‘2025년 가을 단풍 축제’ 기간 400여 품종의 단풍들이 저마다의 붉은빛을 내며 아름다움을 뽐낸다.
화담숲 ‘2025년 가을 단풍 축제’ 기간 400여 품종의 단풍들이 저마다의 붉은빛을 내며 아름다움을 뽐낸다.

화담숲 가을 단풍 축제는 가족, 연인, 친구와 함께 가을 단풍의 아름다움을 보다 쾌적하고 편하게 즐길 수 있다.

노약자와 아이들도 함께 편하게 관람할 수 있는 모노레일을 운영하고 있으며, 입장은 시간당 약 1000명, 하루 관람 인원수를 1만명 이내로 관리하고 있다. 화담숲 입장과 모노레일 탑승 모두 온라인 사전 예약제로 운영한다.

더불어, 화담숲의 가을을 담은 즐길거리와 기념품도 만나볼 수 있다. 무르익은 단풍의 추억을 담은 포토존이 원내 곳곳 자리하며, 주요 테마원에서 하나씩 채워가는 스탬프 투어도 진행되어 아이와 함께 단풍을 더 재밌게 관람하고 학습한다.

화담숲 ‘2025년 가을 단풍 축제’는 보다 쾌적하고 안전한 단풍 여행을 위해 1일 1만명 이내로 관람 인원을 관리한다.
화담숲 ‘2025년 가을 단풍 축제’는 보다 쾌적하고 안전한 단풍 여행을 위해 1일 1만명 이내로 관람 인원을 관리한다.

또한, 여행지에서 경험한 리프레쉬한 자연의 향을 특별한 일상의 공간에서 다시금 경험할 수 있는 곤지암의 향기 디퓨저와 샤쉐를 화담숲 카페와 기념품샵에서 판매한다. 프리미엄 디저트 브랜드 메종엠오와 곤지암리조트가 만나 화담숲의 가을을 담은 도토리 모양의 ‘마들렌’ 또한 리뉴얼하여 선보이며 화담숲 카페와 기념품샵, 카페&베이커리 씨드그린에서 구매할 수 있다고 곤지암측은 소개했다.


abc@heraldcorp.com