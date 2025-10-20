호젓한 화담숲 가을단풍축제..1일 1만명

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울에서 40분이면 닿을 수 있는 경기도 광주 화담숲이 오는 24일부터 11월 16일까지 ‘2025년 가을 단풍 축제’를 개최한다.

자연 숲 생태계 복원에 중점을 두고 조성된 생태수목원 ‘화담숲’은 5만평의 대지에 총 16개의 테마원으로 조성된 국내 대표 관광지이자 수도권 단풍 명소이다.

단풍 축제 기간 내장단풍을 비롯해 당단풍, 산단풍, 네군도단풍, 복자기 등 400여 품종의 단풍들이 저마다의 붉은빛을 내며 가을 여행객들의 발걸음을 이끈다.

화담숲 가을 단풍 축제는 가족, 연인, 친구와 함께 가을 단풍의 아름다움을 보다 쾌적하고 편하게 즐길 수 있다.

노약자와 아이들도 함께 편하게 관람할 수 있는 모노레일을 운영하고 있으며, 입장은 시간당 약 1000명, 하루 관람 인원수를 1만명 이내로 관리하고 있다. 화담숲 입장과 모노레일 탑승 모두 온라인 사전 예약제로 운영한다.

더불어, 화담숲의 가을을 담은 즐길거리와 기념품도 만나볼 수 있다. 무르익은 단풍의 추억을 담은 포토존이 원내 곳곳 자리하며, 주요 테마원에서 하나씩 채워가는 스탬프 투어도 진행되어 아이와 함께 단풍을 더 재밌게 관람하고 학습한다.

또한, 여행지에서 경험한 리프레쉬한 자연의 향을 특별한 일상의 공간에서 다시금 경험할 수 있는 곤지암의 향기 디퓨저와 샤쉐를 화담숲 카페와 기념품샵에서 판매한다. 프리미엄 디저트 브랜드 메종엠오와 곤지암리조트가 만나 화담숲의 가을을 담은 도토리 모양의 ‘마들렌’ 또한 리뉴얼하여 선보이며 화담숲 카페와 기념품샵, 카페&베이커리 씨드그린에서 구매할 수 있다고 곤지암측은 소개했다.