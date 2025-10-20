박종원 통상차관보, 제10회 한-광둥 발전포럼 참석 진출 기업 지원…공급망 안정화 확대 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부가 중국 내 경제규모 1위인 광둥(廣東)성과 수소, 인공지능(AI) 등 첨단 신산업 협력 확대를 논의한다.

산업부는 박종원 산업부 통상차관보가 20~21일 중국 광둥성에서 열리는 ‘제10회 한-광둥 발전포럼’에 참석한다고 밝혔다.

광둥성은 중국 내 31개 성시 중 지역총생산액(GRDP) 1조9892억달러(지난해 기준)로 우리나라 국내총생산(GDP) 1조8697억달러의 1.1배에 이른다. 또 대외교액은 1조2798억달러로 중국 내 1위다.

지난해 우리와의 교역액은 약 576억달러로 우리나라 6위 무역 대상국 호주(456억달러) 보다 120억달러 이상 많다. 한중 총교역액의 18%를 차지, 중국 내 장쑤(江蘇)성에 이어 2위를 차지하고 있다. 현재 현대차 수소연료전지 공장, LG디스플레이 OLED 공장 등 약 1600개의 우리 기업들이 진출해 있다.

올해 10회를 맞이한 한-광둥 발전포럼은 한국과 중국 지방정부 간 첫 고위급 협력 채널이다. 이번 포럼엔 한국과 광둥성 정부 및 협회 관계자, 기업인 등 참석해 투자정책을 공유하고 수소·인공지능(AI)·바이오 등 신산업 분야 협력 확대 및 우리 기업의 중국 내수시장 참여 방안 등을 논의한다.

또 장궈즈 광둥성 부성장과의 면담에선 광둥성에 진출한 우리 투자 기업에 대한 지원과 공급망 안정화, 신산업분야 협력 확대 방안을 모색한다.

산업부는 최근 수출통제 강화 속에서도 광둥성 측의 협조에 사의를 표하고 이런 협력이 지속돼 양국 간 원활한 무역관계에 기여할 필요가 있다고 요청할 방침이다. 또 앞으로도 중국 주요 지방정부와의 협력을 강화해 우리 기업들의 대중국 비즈니스에 기여하는 실질적 협력을 추진해 나갈 계획이다.

박 차관보는 “글로벌 통상환경 불확실성과 한중 산업관계가 다변화 되고 있는 상황에서 중국 지방정부와의 협력 강화를 통해 기업의 비즈니스 기회 창출을 지원하겠다”면서 “광둥성과 첨단 신산업 분야에서 투자·무역 확대를 위한 협력 계기를 지속 발전시켜 나가자”고 제안했다.