AX 혁신 및 변화 체험 ‘플래그십 플랫폼’ 가동 KT·MS 전문 인력, 산업 맞춤형 AX 로드맵 설계 ‘5일 이내’ 신속한 시제품 구현, AX 실현 경험

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 마이크로소프트(MS)와의 파트너십을 기반으로 국내 산업계 인공지능 전환(AX)를 위한 ‘KT 이노베이션 허브, 인 콜라보레이션 위드 마이크로소프트(KT이노베이션 허브)’를 개소했다고 20일 밝혔다.

KT 광화문 웨스트 빌딩 내 약 180평 규모로 마련된 KT 이노베이션 허브는 기업간거래(B2B) 고객이 AX 업무 혁신 관련 전시를 관람하고, 맞춤형 컨설팅까지 받을 수 있는 플래그십 공간이다. 추상적 개념인 AX를 체험형 전시와 연계된 컨설팅을 통해 구체화했다는 게 특징이다.

KT이노베이션 허브는 네 가지 주요 공간으로 나뉜다. 최신 인공지능(AI) 기술과 적용 사례를 전시하는 ‘AX 갤러리(AX Gallery)’부터 ‘콘퍼런스 룸’, AX 컨설팅을 위한 ‘디벨로프 스튜디오’, 창의적인 아이디어를 위한 교류 및 휴식 공간 ‘리차지 존’ 등이다.

구체적으로 AX 갤러리에서 고객들은 음성 명령과 터치식 패널을 사용해 AX 설루션 전시를 체험할 수 있다. 주요 전시로는 ‘멀티 에이전트’가 있다. 기존에는 보고서를 작성하기 위해 고객이 각자 다른 역할을 하는 AI마다 명령을 내리고 결과물을 모아야 했다. 하지만 멀티 에이전트는 다수의 AI가 스스로 협력하고 조율해 요청에 맞는 결과물을 산출한다.

콘퍼런스 룸과 디벨로프 스튜디오에서는 AX 갤러리에서 멀티 에이전트 등을 고객 상황에 맞게 적용할 수 있는 방안을 찾는다. KT와 MS의 AX 전문 인력이 고객과 함께 업무 혁신 로드맵을 세우고, 이를 실현하기 위한 기술적인 조언 및 설루션 설계를 제공한다.

특히 설계된 설루션을 최대 5일 안에 실행할 수 있는 시제품으로 제작해 볼 수 있다. 이를 바탕으로 기술이 고객에게 실효성이 있는지 검증한다. 예를 들어 고객 센터 혁신이 필요한 기업에는 기존 인력 중심의 상담 과정을 진행한 뒤, AI에 핵심 지식만을 간단히 학습시켜 체험용 AI 에이전트로 구현해 주는 식이다.

아울러 KT AX 컨설팅 전문 조직인 ‘AXD 본부’는 MS 기술 전문 인력과 협업을 통해 고객이 경험한 혁신을 산업 맞춤형 AX 컨설팅, 엔지니어링 등 풀 패키지 서비스로 실현해 나갈 방침이다. 향후 KT는 KT 이노베이션 허브를 아시아·태평양 지역의 AI 연구와 산업 적용을 선도하는 전초 기지로 발전시킬 계획이다.

정우진 KT 전략·컨설팅부문장은 “MS와 협력을 바탕으로 KT는 내부 AX 전환 등 의미 있는 성과를 창출하고 있다”며 “KT 이노베이션 허브는 국내 버티컬 시장의 AX 생태계를 구축하고, 가속화하기 위한 전초 기지로 활용될 것”이라고 말했다.