타임딜 등 실속 행사…이마트 협업 신선식품 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴이 오는 22일부터 26일까지 닷새간 ‘쓱닷컴 22Week’ 행사를 열고 그로서리 할인전을 진행한다.

이번 행사에선 실질적인 장보기 혜택을 강화했다. 타임딜, 쓱배송 22대 특가전, 판매자배송 프로모션을 통해 농축수산물을 비롯한 신선식품과 가공식품을 합리적인 가격에 선보인다.

타임딜 대표상품으로 제주 햇 감귤 4.5㎏짜리를 1만1000원대에, 1등급 한우등심을 300ｇ 2만4000원대에 준비했다. 쓱배송 22대 특가전을 통해 왕가 서천김 직화구이김, CJ 해찬들 100% 국산고추장, 풀무원 왕감자 통모짜 핫도그 등을 1+1 구성으로 만나볼 수 있다. 동원참치·양반죽·리챔 등 판매자배송 상품은 15% 할인한다.

할인 쿠폰은 구매 금액대별로 차등 적용된다. 행사 상품 5만원 이상 구매 시 5000원, 7만원 이상 7000원, 10만원 이상 구매 시 최대 2만2000원을 즉시 할인받을 수 있는 쿠폰을 지급한다.

윤미주 SSG닷컴 그로서리마케팅 파트장은 “매월 22Week를 통해 고객의 장바구니 부담을 줄일 수 있는 장보기 할인 혜택을 늘리겠다”고 말했다.

한편, SSG닷컴은 이마트 신선식품을 비롯한 장보기 상품을 ‘쓱배송’을 통해 선보이고 있다. 수도권과 강원, 충청, 영·호남은 물론 제주까지 전국 대부분 지역에서 받아볼 수 있다. 주문한 신선식품 선도가 불만족스러울 경우에는 ‘신선보장제도’를 통해 간편하게 환불받을 수도 있다.