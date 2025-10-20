20년 사회주의주의운동당 장기집권 종식…무리한 정책·부패로 흔들려 로드리고 파스·호르헤 키로가, 국가 재건 구호로 경쟁

[헤럴드경제=정목희 기자] 최근 20년간 좌파 일당 체제를 유지해 온 볼리비아 국민들이 19일(현지시간) 중도·보수 진영의 두 후보 가운데 한 명을 차기 대통령으로 선출하기 위해 투표를 마쳤다. 대통령 임기는 5년이다.

인구 약 1130만 명의 남미 국가 볼리비아에서는 이날 대선 결선투표가 실시됐다.

볼리비아 최고선거재판소에 따르면 793만7138명의 유권자가 의무투표제를 통해 소중한 한 표를 행사했다.

이번 결선은 지난 8월 1차 대선에서 각각 1·2위를 기록한 중도 성향 기독민주당 로드리고 파스(58) 후보와 우파 성향 자유민주당 호르헤 키로가(65) 후보 간 맞대결로 치러졌다.

두 후보의 1차 선거 득표율은 각각 32.06%, 26.70%였다.

파스 후보는 1989~1993년 재임한 하이메 파스 사모라 전 대통령(86)의 아들이자 현 상원의원이다. 그는 정부 권한 분산, 민간 부문 성장 촉진, 사회복지 프로그램 유지를 통한 국가 위기 극복을 내세운다.

‘투토(Tuto)’라는 별칭으로 알려진 키로가 후보는 2001~2002년 대통령을 지낸 정치 원로다. 그는 친기업 정책, 자유무역협정 확대, 사유재산권 회복 등을 주요 공약으로 내세웠으며, 극심한 경제난 타개를 위해 국제통화기금(IMF) 등 다자간 금융기구로부터 구제금융을 받아 달러 유입을 신속히 늘리겠다는 계획을 밝힌 바 있다고 AP통신은 전했다.

현지 일간 엘 데베르(El Deber) 는 예비 개표 결과가 이날 저녁 중 나올 것으로 보인다고 전했다. 누가 승리하든, 볼리비아는 20년 만에 사회주의 좌파 정권 대신 자유주의 성향의 중도·보수 정부로 정권 교체를 맞게 된다.

앞서 AP와 로이터통신은 1차 대선 결과를 두고 “좌파 세력에 대한 국민적 심판”이라고 평가했다.

볼리비아는 무리한 국책사업, 외환정책 혼선으로 인한 중앙은행 달러 부족, 관료 부패 등으로 총체적 위기를 겪고 있다.

이는 2005년 대선을 계기로 집권한 좌파 정당 사회주의운동당(MAS) 이 에보 모랄레스 전 대통령과 루이스 아르세 현 대통령 체제 아래에서 장기간 권력을 유지해 오던 중 내부 분열로 급격히 지지율이 하락한 원인이 됐다. 이번 1차 대선에서 사회주의운동당 후보는 고작 3%대 득표율에 그쳤다.

다만, 원주민 사회를 중심으로 여전히 모랄레스 지지세가 공고한 지역도 남아 있다.

1차 투표에서는 모랄레스 지지자들의 집단 무효표 투표로 전체의 22%를 넘는 ‘역사적인’ 사표율이 기록됐다.

투표를 마친 두 후보는 현지 언론에 각각 “매우 불쾌한 시대는 끝났다”(파스), “20년간의 파괴적 시간을 마감하게 됐다”(키로가)며 ‘변화의 시대’ 도래를 강조했다.

새 정부는 미국과의 관계 개선에도 나설 전망이다. 두 후보 모두 선거운동 기간 워싱턴을 방문해 트럼프 행정부 인사들과 접촉하는 등 조기 외교 행보를 보였다.

트럼프 대통령은 지난 14일 백악관에서 열린 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담 자리에서 “볼리비아처럼 우리 쪽으로 다가오는 나라들이 많다”고 말했다고 AP통신은 전했다.

신임 대통령은 다음 달 8일 취임할 예정이다.