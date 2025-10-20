[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 오는 11월 1일부터 2일까지 일자산근린공원 내 잔디광장에서 반려견과 보호자가 함께 즐길 수 있는 이동식 반려견 놀이터 댕플 운영한다.

이번 행사는 반려견이 목줄 없이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간을 제공, 반려견 성향 테스트, 포토존 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다.

또 반려견 패션쇼, 장기자랑 대회 등 이벤트를 통해 반려견과 보호자 모두에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

행사 참여 대상은 강동구 내 동물등록이 완료된 반려견과 보호자이다. 오전 10시부터 오후 12시 30분, 오후 1시부터 3시 30분까지는 중·소형견(체고 40cm 미만)이, 오후 4시부터 5시까지는 대형견(체고 40cm 이상)이 이용할 수 있다.

‘댕플(시즌3: 케댕헌)‘ 참여를 원하는 보호자는 오는 20일 오전 9시부터 강동구 누리집(홈페이지) 댕플 큐알(QR)코드나 카카오채널 한국어질리티연합을 통해 사전 신청할 수 있다.

접수는 선착순 마감되며, 자세한 사항은 강동구청 누리집(홈페이지)을 통해 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다.

이수희 강동구청장은 “이동식 반려견 놀이터는 단순히 반려견에게 놀이 공간을 제공하는 데 그치지 않고, 반려인들이 교류할 수 있는 소통의 장이자 올바른 반려동물 문화를 확산시키는 교육의 공간으로 활용될 것”이라며 앞으로도 구는 사람과 동물이 함께하는 도시를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.