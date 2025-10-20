8개 구립도서관에 무장애 무인도서대여반납기 13대 설치 자동 높낮이 조절·점자·음성 안내로 장애인 이용 편의 대폭 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)는 장애인의 도서관 이용 편의를 높이기 위해 지역 내 구립도서관에 무장애 무인도서대여반납기 13대를 설치했다.

최근 공공시설에서 무인정보단말기(키오스크) 보급이 늘고 있지만, 장애인의 접근성과 편의성을 충분히 고려하지 못한 경우가 많았다.

휠체어 이용자는 일반인 기준에 맞춰 설치된 단말기 높이가 맞지 않아 이용에 불편을 겪었고, 저시력자나 시각장애인은 화면 글씨가 작거나 점자 표기가 미흡해 어려움을 호소해왔다.

구는 이런 불편을 개선하기 위해 장애인과 비장애인이 동등하게 접근·이용할 수 있는 무장애 도서관 환경 조성에 나섰다.

새로 설치된 단말기는 휠체어 이용자를 위한 자동 높낮이 조절 기능, 시각장애인을 위한 점자 및 음성 안내, 고령층과 저시력자를 위한 화면 확대 및 글씨 크기 조정 기능 등을 갖췄다.

이번 교체는 어린이·청소년 도서관을 포함한 8개 구립도서관 전관을 대상으로 이뤄줬다.

구 관계자는 “무인대여반납기의 구조와 기능을 전면 개선해 장애인 이용자가 독립적으로 서비스를 이용할 수 있게 됐다”며 “시각·지체장애인은 물론 어린이와 고령자들의 접근성도 한층 향상될 것”이라고 말했다.

구는 이번 교체를 시작으로 도서관 내 열람실 좌석발급기를 비롯한 각종 키오스크를 순차적으로 무장애 단말기로 전환할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “비장애인에게 당연한 편의가 장애인에게는 높은 문턱이었던 경우가 많았다”며 “이번 교체는 그 문턱을 허무는 첫걸음으로, 앞으로도 구민의 목소리를 더 세심히 듣고 누구나 차별 없이 누릴 수 있는 공공서비스를 만들어 가겠다”고 말했다.