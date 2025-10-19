도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간), 중남미 주요 마약 생산국인 콜롬비아에 대해 미국의 재정 지원을 전면 중단하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 플랫폼 ‘트루스소셜’을 통해 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령을 “불법 마약 지도자”라고 지칭하며, “대규모든 소규모든 콜롬비아 전역에서의 마약 생산을 강하게 장려하고 있다”고 비판했다. 그는 “마약은 콜롬비아에서 가장 큰 산업이 되었으며, 미국으로부터 막대한 지원금과 보조금을 받고 있음에도 불구하고 페트로 대통령은 이를 막기 위한 아무런 조치도 취하지 않았다”고 주장했다.

이어 트럼프 대통령은 “이는 장기적으로 미국을 상대로 사기를 치는 행위”라며, “마약 생산의 목적은 미국에 대량의 마약을 유입시켜 죽음과 파괴, 대혼란을 초래하는 데 있다”고 지적했다. 그는 “오늘부터 어떤 형태의 지원금이나 보조금도 더 이상 콜롬비아에 지급하지 않을 것”이라고 선언했다.

미국은 그동안 콜롬비아에 대해 경제 개발과 마약 퇴치 등을 목적으로 재정적 지원을 해왔으며, 이번 발표는 해당 지원을 전면 중단하겠다는 공식 입장으로 해석된다.

트럼프 대통령은 페트로 대통령을 “미국에 대해 무례한 발언을 일삼고, 지지도가 낮으며 매우 인기가 없는 지도자”라고 평가하며, “즉각 이 죽음의 들판을 폐쇄해야 한다. 그렇지 않으면 미국이 대신 폐쇄할 것이며, 그 방식은 결코 평화롭지 않을 것”이라고 강하게 경고했다.