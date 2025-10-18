[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]‘2025 경북도 산림박람회’가 17일 포항 환호공원 일원에서 개막했다.

올해로 5회를 맞는 이번 박람회는 산림의 가치와 미래를 공유하는 도민 화합의 장으로 꾸며지며 오는 19일까지 열린다.

경북도가 주최하고 포항시 등 22개 시군, 산림조합중앙회가 후원하는 이번 박람회는‘숲으로 미래로, 포레스트 경북’이라는 슬로건으로 제24회 산의 날을 맞아 경북도 산림대상 시상 등 기념식 행사와 다채로운 문화공연 및 참여프로그램으로 진행된다.

개막식에서는 경북의 산과 포항의 바다가 어우러저 경북도의 화합과 상생을 염원하는 비빔밥(숲 한그릇) 퍼포먼스를 선보였다.

이번 박람회에서는 도내 22개 시군, 관계기관·단체, 산림 관련 기업 등이 참여해 산림관광, 임산물, 산림휴양·치유, 목재문화, 산림레포츠 등 다양한 콘텐츠 운영하고, 지역의 우수 임산물 판매·홍보 등 먹거리, 볼거리, 즐길거리를 선보인다.

전시 프로그램으로는 ▲포레스트 미디어타워 ▲22개 시군 홍보관 ▲산림 기업관 ▲관계기관 홍보관이 마련된다.

참여 프로그램으로는 ▲DIY 원데이 클래스 ▲에코플리마켓 ▲가로세로 숲속 퍼즐왕 ▲경북 in 자연 울려라 그린벨 ▲암벽등반반 ▲경품 응모권 룰렛도전 ▲스탬프랠리 등이 운영된다.

부대행사로는 ▲스트리트 게릴라공연 ▲로컬 포레스트 스테이지 ▲안동윤의 버블쇼 ▲어린이 숲사랑 올림피아드(숲이야기 발표, 숲체험) ▲속 힐링존 등이 선보인다.

박람회에는 누구나 무료로 참여할 수 있으며 산림박람회 관람객들의 교통 편의를 위해 무료 셔틀 버스도 운영된다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이번 박람회는 숲의 가치를 널리 알리고 산림과 관광이 어우러진 경북의 미래 비전을 제시하는 뜻깊은 자리”라며 “많은 도민과 관광객들이 함께 참여해 산림의 소중함과 즐거움을 마음껏 느끼시길 바란다”고 말했다.