17일, 경남 고성에서 ‘제11회 경남 축산사랑 한마음대회’ 개최 축산농가·유관단체·주민 1000여 명, 미래 축산 비전 함께 모색

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 경남도는 17일 고성군 스포츠타운에서 열린 ‘제11회 경남 축산사랑 한마음대회’에서 기반시설 확충과 스마트화를 통해 지속가능한 축산 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.

이번 대회는 경남도와 고성군이 공동 주최하고, 경남축산단체협의회와 경남농협이 주관했다. 행사에는 박완수 도지사, 이상근 고성군수, 최학범 경남도의회 의장, 류길년 농협경남지역본부장, 지역 농축협장, 축종별 단체 농가(한우·한돈·낙농·양봉·산란계·오리) 및 지역 주민 등 1000여 명이 참석했다.

‘미래를 여는 힘! 건강한 축산, 행복한 경남!’을 주제로 열린 이번 대회는 가축전염병 확산 방지를 위해 중단된 이후 2년 만에 재개됐다. 도내 축산인들이 한자리에 모여 화합을 다지고, 경남 축산물의 우수성을 널리 알리며 소비 촉진 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

박완수 도지사는 행사에서 축산 발전 유공자에게 도지사 표창을 수여하고 “올해 여러 재난과 어려움 속에서도 경남 축산의 버팀목으로 헌신해주신 축산인 여러분께 감사드린다”며 “경남도는 축산 기반시설 확충과 생태·스마트 축산 등 미래형 축산 환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

이어 “도민이 하나 되어 경남 축산이 더 건강하고 지속가능하게 발전할 수 있도록 도에서도 적극 지원하겠다”며 “오늘 하루만큼은 서로를 격려하고 위로하며 힘을 모으는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 덧붙였다.

이날 행사는 식전 축하공연을 시작으로 ▷축산발전 유공자 표창 수여 ▷축종별 우수 축산물 시식회 및 할인 판매 ▷스마트 축산기자재 홍보·전시관 운영 ▷어울림 한마당 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

이번 대회는 도내 축산농가 간 정보교류와 기술협력의 장이자, 지역 주민과 소비자에게 안전하고 품질 높은 경남 축산물의 가치를 알리는 계기가 됐다.