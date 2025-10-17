나명석 한국국프랜차이즈산업협회장 당선인 간담회 글로벌 진출·신뢰 회복 ·상생 강화 등 과제 제시

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 나명석 한국프랜차이즈산업협회장 당선인은 17일 “프랜차이즈 산업을 사랑받고 신뢰받으며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업으로 다시 세우겠다”고 강조했다.

나 당선인은 이날 오후 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 외국기업창업지원센터에서 열린 기자간담회에서 취임 이후 최우선 과제로 글로벌 진출, 신뢰 회복, 상생 강화 등을 꼽았다. 자담치킨 회장이기도 한 그는 전날 협회 이사회에서 만장일치로 당선됐다. 내년 1월부터 3년 임기를 시작한다.

나 당선인은 먼저 국내 프랜차이즈 기업들의 글로벌 진출이라는 청사진을 제시했다. 그는 “K-푸드, K-컬처의 인기를 K-프랜차이즈 도약으로 연결하겠다”며 “협회 내 글로벌 위원회를 강화하고 관련 정부 부처와 긴밀히 협력해 정책 자금 마련, 체계적 해외 진출을 지원하겠다”고 말했다.

아울러 “K-푸드는 연간 수출 100억달러를 달성하는 반면 프랜차이즈 기업들은 아직 큰 성과가 없다”면서 “로열티 수익을 활성화할 수 있게 마스터 프랜차이즈 비용 기준을 제시하고 나라마다 다른 법·체계상 가이드라인을 지원하고자 한다”고 밝혔다.

자영업자들이 가장 큰 어려움인 배달 플랫폼 수수료 해결을 위한 노력도 약속했다. 그는 “배달 플랫폼 수수료, 원가 부담에 협회가 직접 대응하겠다”며 “공동구매 플랫폼으로 원부자재 단가를 낮추고, 금융 브릿지로 영세 점주의 저리 자금을 지원하겠다”고 강조했다. 실제 협회는 지난해 9월 배민을 공정거래법 위반 혐의로 공정거래위원회에 신고한 바 있다.

‘갑질’ 논란을 딛고 가맹점주와 소비자의 신뢰를 강화하기 위해 ‘윤리위원회’를 신설한다. 가맹본부와 가맹점 사이 갈등을 협회에서 먼저 조정하기 위한 자율상생조정위원회도 운영할 계획이다. 나 당선인은 “전문가로 구성된 윤리위원회를 설치하고, 가맹본부 윤리 인증제를 도입해 협회 소속 대표들의 필수 윤리 이슈를 제도화할 것”이라고 했다.

끝으로 나 당선인은 본사, 가맹점, 협력업체, 소비자 4자 모두의 적절히 이익 실현 중요성을 강조했다. 그는 “프랜차이즈를 ‘나눔 사업’이라고 생각한다”며 “장기적 성장을 위해서 이익을 적절하게 조정할 수 있게 하겠다”고 전했다.