“네이버·카카오·구글 협의체 구성”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 이번 캄보디아 사태와 관련해 방송미디어통신위원회, 방송미디어통신심의위원회, 경찰청에 캄보디아 뿐만 아니라 동남아시아 전체를 대상으로 불법유인광고를 긴급히 삭제하라고 지시했다고 이규연 대통령실 홍보수석이 17일 밝혔다.

이 수석은 이날 서울 용산 대통령실 브리핑에서 이같이 말하고 “캄보디아에 대한 단속이 강화되자 유인광고 행선지가 다른 동남아시아 국가로 옮겨갈 수 있다는 판단 때문”이라고 설명했다.

이 수석은 이어 “이를 기반한 불법 광고가 노출되는 사이트를 면밀히 모니터링하고, 그 결과를 포털 사업자 등에게 전달할 방침”이라며 “정부는 관계기관이 포함된 ‘합동 대응 태스크포스(TF)를 긴급히 구성했다”고 했다.

또한 그는 “이날 네이버·카카오·구글 등이 참여하는 협의체도 구성해 본격적인 자율 심의 체제를 가동했다”며 “이번 긴급삭제조치를 통해 선의의 국민이 피해 보는 일이 없도록 할 것”이라고 강조했다.

향후 협의체는 불법유인광고 개수 등 통계도 집계할 전망이다. 현재는 불법유인광고를 보이는 대로 삭제하고 있다. 이 수석은 “긴급 심의라는 것을 통해서 지금 급박하게 처리해야 될 문제를 처리하는 행정 조치”라고 덧붙였다.