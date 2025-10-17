[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 17일 롤러코스터 장세를 보이며 급등락을 거듭한 끝에 강보합세로 마감했다. 이 과정에서 코스피 지수는 장중 3800선에 근접하며 ‘사상 최고가’를 또 한 번 경신했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장 대비 0.52포인트(0.01%) 오른 3748.89로 장을 마쳤다.

코스피 지수는 전장 대비 15.61포인트(0.42%) 내린 3732.76으로 개정해 3722.07까지 밀리기도 했다.

하지만 오전 9시 45분 전후로 가파른 오름세를 보이며 오전 10시 50분께는 3794.87까지 치솟으며 ‘역대 최고가’ 기록을 새롭게 썼다. 하지만, 이후 상승분을 대부분 반납한 뒤 오후 내내 3750선을 중심으로 등락을 이어갔다.

코스닥 지수는 5.87포인트(0.68%) 내린 859.54로 거래를 종료했다.

지수는 전장보다 2.70포인트(0.31%) 내린 862.71로 장을 연 뒤 상승 전환해 한때 871.06까지 올랐다가 다시 하락하는 흐름을 보였다.