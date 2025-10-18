소형부터 대형, SUV까지 세대 거듭할 수록 커져 업계 “안전기준 충족 및 ‘큰 차 선호’ 반영한 결과” 중형급 이상 세단·SUV, 판매 상위권 싹쓸이

[헤럴드경제=서재근 기자] 최근 tvN에서 방영 중인 토일드라마 ‘태풍상사’에 드라마에 반가운 자동차가 등장해 눈길을 끈다. 39년이라는 세월 동안 ‘국민 대형 세단’ 자리를 지켜 온 현대자동차의 플래그십 세단 ‘그랜저’의 1세대 모델이 그 주인공이다.

오늘날까지 ‘각 그랜저’라는 별칭으로 불리는 1세대 모델은 현대차가 일본 미쓰비시 사와 공동 개발해 지난 1986년 국내 시장에 첫발을 내디뎠다. 지난 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 시기를 배경으로 한 드라마에서도 그랜저는 성공한 사업가의 부를 상징하는 자동차로 등장한다.

지난 2009년 “어떻게 지내냐는 친구의 질문에 ‘그랜저’로 답했습니다”라는 광고 카피가 유행했을 때만큼은 아니지만, 그랜저는 여전히 우리나라를 대표하는 고급차로서 명성을 이어가고 있다.

그렇다면, 한국 고급차의 첫단추라고 할 수 있는 1세대 그랜저의 크기는 어느 정도였을까? 놀랍게도 오늘날 현대차 중형 세단 ‘쏘나타’와 비교해 차체 길이와 전폭은 물론 휠베이스(축간거리)까지 모두 작았다.

실제로 1세대 그랜저는 전장 4865㎜, 전폭 1725㎜, 휠베이스 2735㎜다. 8세대 쏘나타와 비교해 전장은 45㎜, 전폭과 휠베이스는 각각 135㎜, 105㎜가 더 짧다. 특히, 2열 공간을 좌우하는 휠베이스의 경우 1세대 그랜저가 오늘날 현대차 준중형 세단 ‘아반떼’ 7세대 모델(2720㎜)과 비슷한 수준이다.

특정 차종의 진화 과정을 들여다보면, 자동차 크기 성장 속도가 얼마나 빠른지 알 수 있다. 사실상 아반떼 1세대 모델로 지난 1990년 출시된 현대차 엘란트라는 길이 4375㎜, 전폭과 전고는 각각 1675㎜, 1395㎜다. 30여 년의 세월 동안 7번의 진화를 거치면서 전장은 무려 335㎜가, 전폭과 전고 역시 각각 150㎜, 25㎜ 늘었다. 휠베이스 역시 2500㎜에서 2720㎜로 220㎜ 길어졌다.

그랜저도 마찬가지다. 1세대 모델과 현행 모델(전장 5035㎜, 전폭 1880㎜, 전고 1460㎜, 휠베이스 2895㎜)의 크기를 비교하면, 이름을 계승하는 모델이라는 생각이 들지 않을 만큼 현저한 차이를 보여준다. 전장과 전폭은 170㎜, 155㎜ 늘었으며 휠베이스도 무려 160㎜가 늘어났다.

이 같은 흐름은 비단 세단에만 한정되지 않는다. SUV(스포츠유틸리티차량) 시장에서도 현대차 코나, 기아 셀토스 등 현행 소형 세그먼트 차량이 과거 준중형급에 준하는 차체 크기로 출시되는 등 ‘대형화’ 현상은 진행형이다.

완성차 업계 관계자는 “국내외를 막론하고 완성차 업체들은 2000년대 들어 본격적으로 주요 모델들의 몸집을 키우기 시작했다”며 “이는 갈수록 깐깐해지는 여러 안전기준을 충족면서 동시에 ‘큰 차’를 선호하는 소비자들의 니즈를 맞추기 위한 전략의 일환”이라고 설명했다.

실제로 업체별 판매량을 살펴보면, 현대차의 경우 올해(1~9월) 가장 많은 판매량을 기록한 아반떼(6만1085대)를 제외하고, 그랜저(4만8604대)와 대형 SUV 팰리세이드(4만6338대), 중형 SUV 싼타페(4만5570대) 등 중형급 이상 모델만 4만대 이상의 판매량을 기록했다. 기아 역시 같은 기간 중형 SUV 쏘렌토가 7만3691대로 가장 많이 팔렸고, 이어 전장이 무려 5m가 넘는 미니밴 카니발(5155㎜)이 6만2469대로 뒤를 이었다.