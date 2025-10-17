20일 오전 11시 시청서 언론인 브리핑 예고

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 지난 14일 국회 국정감사에 출석해 증언한 노관규 순천시장(무소속)이 긴급 기자회견을 갖고 주요 현안에 대해 설명하는 시간을 갖는다.

노 시장은 오는 20일 오전 11시 시청 소회의실에서 순천시 주요 현안에 대한 언론인 브리핑을 갖고 시민들이 궁금해하는 각종 의혹에 대해 소명할 것으로 전해졌다.

이날 기자회견에는 여수 출신 조계원 의원(민주당)이 국감에 출석했던 노 시장을 17일 위증죄 혐의로 고발하겠다고 자료를 배포하고 나온 것에 대한 반박 차원으로 알려졌다.

또한 여수문화방송(MBC) 사옥의 순천 이전, 코스트코 순천점 유치 뒷얘기, 김건희 여사에 직접 보고한 경위 등에 대해 소상히 브리핑하고 질문도 받을 예정이다.

지역구 민주당 김문수 국회의원(순천·광양·곡성·구례갑)은 지난 14일 노 시장의 국감 증인 출석을 앞두고 국회의사당 앞에서 “노관규를 당장 구속하라”는 피켓을 들고 1인시위까지 벌인 적대적 앙숙 관계이다.