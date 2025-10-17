[헤럴드경제=함영훈 기자]제주도 서귀포시에 위치한 더 시에나 프리모가 아이들에게 마법 같은 하룻밤을 선사할 ‘해피 할로윈 패키지’와 다양한 할로윈 이벤트를 선보인다.

오직 할로윈 시즌에만 누릴 수 있는 ‘해피 할로윈 패키지’는 할로윈 리미티드 케이크에서부터 코스튬 세트까지 아이들을 마법 같은 하룻밤을 위한 다채로운 할로윈 혜택으로 구성되어 있으며, 투숙일 11월 16일까지 한정 운영된다.

해피 할로윈 패키지는 ▷키즈룸 1박 ▷성인+소인 조식 ▷할로윈 케이크 ▷할로윈 코스튬 세트 ▷키즈 카페 ▷수영장 썬베드 ▷ 수영장 화덕 피자&맥주 제공 ▷호텔&리조트 수영장 교차 이용으로 아이를 위한 할로윈 특전으로 다채롭게 구성된다.

특히 아이들의 성지로 불리는 호텔 키즈 카페 ‘밤비노’에서 아이들과 함께하는 할로윈 이벤트도 즐긴다.

할로윈 분위기로 단장한 밤비노 키즈 카페에서는 ‘마녀 마을에 놀러온 호박 친구들’ 이라는 스토리로 할로윈 포토존과 SNS 포토 이벤트, 열쇠고리 DIY 체험까지, 할로윈 호캉스의 즐거움 더해줄 이벤트와 혜택이 마련된다.

특별한 사진을 남길 수 있는 포토존에서 사진 촬영 후, 인스타그램 후기를 남기를 추첨을 통해 선물을 주고, 키즈 카페를 이용하는 어린이에게 슈링클스 재질의 열쇠고리 만들기 체험 키트를 1인당 1회 무료 제공한다.

더 시에나 관계자는 “1년에 한번 아이들에게 중요한 이벤트인 할로윈을 맞아, 가족 고객들이 함께 웃고 참여할 수 있는 체험형 호캉스 콘셉트를 준비했다. 아이들에게는 상상력을 키워주고 부모님에게는 여유로운 휴식을 선사할 것”이라며 “앞으로도 계절과 테마를 반영한 키즈 전용 프로그램을 지속 확대할 예정”이라고 전했다.

한편, 더 시에나 프리모는 ‘키즈 호캉스’ 성지로 입소문 나며 아이 동반 가족들의 재방문이 높다는 평가를 받고 있다. 사계절 내내 38도 따뜻함을 유지 하는 야외 온수풀과 아이들의 천국과도 같은 키즈 카페, 매일 밤 야외수영장에서 펼쳐지는 라이브 공연과 미디어파사드 쇼까지, 투숙객 누구나 무료로 즐길 수 있는 컨텐츠가 가득한 호텔이다.

특히 다가오는 할로윈 시즌에는 할로윈 스토리를 담은 미디어 파사드 시즌 영상이 상영되어, 더욱 신비롭고 마법 같은 분위기가 연출된다.