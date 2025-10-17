23일 오후 5시30분 광양시민광장 야외공연장에서

[헤럴드경제=박대성 기자] 격년제로 열리는 ‘남도영화제 시즌2 광양’이 오는 23일 오후 5시 30분 개막식을 시작으로 막을 올린다.

전남도와 광양시가 주최하고 남도영화제집행위원회·전남영상위원회가 주관하는 올해 남도영화제는 배우 옥자연의 사회로 23일 개막돼 27일까지 5일 간 열리게 된다.

개막식을 처음부터 끝까지 이끌어갈 사회자는 ‘파과’(2025), ‘크로스’(2024), ‘사랑의 고고학’(2022) 등 상업영화와 독립영화를 오가며 왕성하게 활동하고 있는 배우 옥자연이 맡았다.

다양한 드라마에서 다채로운 역할을 맡아온 그는 최근 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연하며 보다 친숙한 이미지를 선보여 화제를 모으기도 했다.

배우 옥자연은 “처음 남도영화제가 생겼을 때 내 고향에 이런 영화제가 생긴 것이 너무나 반갑고 기뻤다”면서 “2023년 순천 영화제에 두 번째로 이어지는 ‘남도영화제 시즌2-광양’의 프로그래머들이 선정한 좋은 영화와 강연 프로그램 등을 기대해달라”고 소감을 밝혔다.

배우 옥자연은 동양적 외모이면서도 서구적 체형(키 170cm)으로 관심을 받고 있으며, 순천여고 전교 1등생으로 서울대학교를 나와 로스쿨(법학전문대학원) 진학 대신 배우의 길을 선택했다고 한다.

이번 개막식은 초청 감독과 배우들이 관객과 처음 만나는 레드카펫 행사와 개막 선언, 축하 공연으로 이어지며 개막작인 정승오 감독의 ‘철들 무렵’ 상영으로 마무리될 예정이다.

행사는 레드카펫 행사와 개막 선언, 축하 공연과 개막작 상영으로 이어지며 광양시립국악단의 오프닝 공연이 펼쳐지고 축하공연은 서양화가이자 교수인 가수 정미조가 출연해 자신의 히트곡을 부를 예정이다.

‘남도영화제 시즌2 광양’ 개막식과 관련한 자세한 내용은 공식 웹사이트(www.ndff.kr)를 통해 확인할 수 있다.

올해 남도영화제는 오는 23일부터 27일까지 CGV광양, 전남도립미술관(광양읍), 광양시문화예술회관, 광양시민광장, 컨테이너 특별관(스타인벡코리아 광양항) 등 광양시 일대에서 열린다.