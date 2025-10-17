고객 참여형 이벤트…단독 리커버 도서 소개

[헤럴드경제=김현경 기자] 교보문고는 MBC 유튜브 채널 14F(일사에프)와 협업해 유튜브 콘텐츠 ‘책!책!책! 책을 읽읍시다’(이하 책책책) 가을특집을 16일 공개하고, 다양한 고객 참여형 프로모션을 진행한다.

이번 협업은 2001~2003년 방송돼 많은 사랑을 받았던 프로그램 ‘책!책!책! 책을 읽읍시다’의 의미를 되새기며 단순한 부활을 넘어 현재의 독서 문화를 새롭게 조명하기 위해 기획됐다. 지난 2월 광화문 일대에서 촬영돼 ‘14F’ 에서 공개된 ‘책책책’ 특집 영상은, 1300여 개가 넘는 댓글과 높은 시청 반응을 기록하며 화제를 모았다. “한편으로 끝내기 아쉽다”, “정규 편성해달라”, “그리웠던 프로그램이 돌아왔다” 등 시청자들의 꾸준한 요청이 이어지며 이번 가을특집 제작으로 이어졌다.

이번 가을 특집편에서는 독자 참여형 이벤트와 함께 교보문고 단독 리커버 도서를 소개하며 독자들이 좋은 책을 재발견하는 즐거움을 느낄 수 있도록 했다.

‘책책책’ 가을 특집은 16일부터 11월 6일까지 매주 목요일 총 4편이 공개된다.

망원동 독립서점을 비롯한 다양한 독서문화 공간을 배경으로 출연진과 시민들이 인터뷰와 빙고게임에 참여하는 방식으로 진행하며, 참여 시민에게는 도서와 교보문고 단독 굿즈가 증정된다.

프로그램 속 빙고게임을 통해 소개되는 추천도서는 총 25종으로, 이 가운데 리커버 도서 ‘우리가 케이크를 먹는 방법’, ‘모순’, ‘긴긴밤’ 등 8종은 교보문고에서 단독으로 만나볼 수 있다.

첫 화 공개일인 16일에 맞춰 인터넷 교보문고에서는 ‘빙고판 퀴즈 이벤트’ 를 진행한다. 방송에서 소개되는 도서의 퀴즈를 맞히면, 추첨을 통해 소개 도서로 만든 ‘노플라스틱 선데이 NFC 키링(4종 세트)’ 등을 경품으로 증정한다. 또한 소개 도서를 포함해 국내도서 5만원 이상 구매 시에는 ‘노플라스틱 선데이 가을 끈갈피 굿즈’ 를 선택 사은품으로 제공한다.

또한 교보eBook에서는 ‘책책책’ 가을특집 도서 큐레이션 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 지난 2월에 방송으로 소개된 도서와 이번 가을특집 도서를 함께 소개하며, 참여 고객이 ‘이번 가을에 꼭 읽어야 할 책’을 댓글로 남기면 교보문고 e교환권 1000원을 증정한다.

아울러 교보문고 공식 유튜브 채널에서는 11월 중 ‘책책책’ 연계 콘텐츠 ‘책!책!책!, 책을 파봅시다’ 2부작을 통해 소개 도서를 보다 깊이있게 탐구하며 달라진 독서 트렌드를 이야기한다. 유튜버 하말넘많, 이슬아 작가, 조아란 민음사 부장이 참여해 책과 독서 문화에 대한 다채로운 이야기를 나눌 예정이다.