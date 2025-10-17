유재성 직무대행 17일 경찰청 국감 모두발언

다음주 캄보디아 경찰 양자회담서 공조 협의

“국민 안전 확보하는 실효적 방안 추진할 것”

17일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 대상 국정감사에서 유재성 경찰청장 직무대행이 선서를 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=이용경 기자] 캄보디아 내 한국인 납치·감금 피해 사태가 범정부적 해결 과제로 떠오른 가운데 경찰이 국민 안전을 확보할 수 있는 실효적 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 17일 오전 서울 서대문구 경찰청사에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사 모두발언에서 “캄보디아 내 우리 국민에 대한 취업 사기·감금 범죄에 가용 자원을 총동원해 대응하고 있다”고 밝혔다.

유 직무대행은 “현재 국가수사본부장이 현지 실태를 점검하고 캄보디아 당국과 대응 방안을 논의하고 있다”며 “다음 주 캄보디아 경찰과 양자 회담을 통해 코리안데스크(한인 사건 처리 전담 경찰) 설치와 상시 공조체제 구축을 협의하는 등 국민의 안전을 신속히 확보할 수 있는 실효적 대응 방안을 추진해 나가겠다”고 말했다.

특히 유 직무대행은 “신설된 범정부 통합대응단을 중심으로 보이스피싱 범죄에 24시간 365일 공백 없이 실시간으로 대응하겠다”며 “해외에 거점을 둔 범죄 조직을 끝까지 추적해 검거하는 등 범죄 피해가 감소하도록 총력을 기울이고 있다”고 강조했다.

한편 유 직무대행은 31일 예정된 APEC 정상회의가 성공적으로 개최될 수 있도록 “완벽한 치안과 테러 대응 태세를 구축하겠다”고 약속했다. 아울러 산업 현장에서 발생하는 안전조치 위반 사건을 엄정히 수사하고, 사회적 참사 피해자에 대한 2차 가해 범죄에도 단호히 대응하겠다고 밝혔다. 자치경찰제와 국가경찰위원회 실질화 등 경찰 개혁 과제도 차질 없이 추진하겠다고 덧붙였다.


