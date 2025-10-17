[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 캄보디아에서 범죄 조직에 의해 한국 대학생이 사망한 가운데, 태국에서 벨라루스 출신 모델 여성이 인신매매 조직에 납치돼 살해되는 사건이 발생했다.

지난 16일(이하 현지시각) 데일리메일에 따르면 벨라루스 출신 베라 크라브초바(이하 A씨·26·여)는 모델 계약을 맺기 위해 태국 방콕으로 향했다. 그러나 도착 후 A씨는 현지 범죄조직에 납치돼 미얀마 국경지대로 넘겨졌다. 이후 여권과 휴대전화를 빼앗긴 후 폭행과 협박을 당했고 사이버 범죄에 가담돼 강제로 일했다.

매체에 따르면 A씨가 끌려간 범죄 집단은 일명 ‘캠프’라고 불리며 미얀마 북부에 위치한 무법지대로 중국계 범죄조직과 현지 군인들이 결탁해 운영하는 거대 불법 사이버범죄 운영소이다.

이곳에서는 수많은 사람이 인신매매로 끌려와 철조망 안에 감금돼 하루 16시간 이상 강제 노역하며 지시를 따르지 않거나 목표 수익을 내지 못하면 폭행·고문·장기 적출 협박을 한다고 알려졌다.

A씨는 부유한 남성들을 상대로 ‘로맨스 스캠 사기’에 동원됐지만 정해진 수익 목표를 달성하지 못하게 되자 모든 외부 활동을 차단했다. 캠프 한 행동 대원은 A씨 가족에게 “그는 이미 죽었다. 시신이라도 돌려받고 싶으면 50만달러(약 7억900만원)를 보내라”는 메시지를 보냈다.

A 씨의 가족들이 이를 따르지 않자 다시 연락을 취해 “이미 시신을 소각했다. 더 이상 찾지 마라”라고 통보했다. 이와 관련 러시아 매체 SHOT은 “A 씨는 장기 밀매 조직에 팔려 장기가 적출된 뒤 시신이 소각된 것이 사실”이라고 설명했다.

A씨는 벨라루스 민스크 출신으로 대학을 졸업한 후 러시아 상트페테르부르크로 이주해 프리랜서 모델로 활동했다. 그는 베트남, 인도네시아, 중국 등에서 포트폴리오를 쌓았고 활발한 모델 활동을 위해 태국으로 갔다가 변을 당했다.

현지 경찰 관계자는 “그는 처음부터 모델 에이전시가 아닌 범죄 집단으로부터 허위 계약을 받은 것이었고 태국에서 바로 미얀마 북부로 끌려가 ‘노예’로 팔렸다”며 “그곳에서는 여성들이 외모를 이용해 남성들에게 접근해 금품을 뜯어내는 교육을 받는다. 하지만 탈출을 시도하거나 목표 금액을 달성하지 못하면 장기 적출 대상이 된다”고 설명했다.