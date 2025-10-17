내년 지선 與 지지 39%-野 지지 36%로 접전상

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 54%를 기록했다는 여론조사 결과가 17일 나왔다.

한국갤럽이 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지 물은 결과, 54%가 긍정 평가했고 35%는 부정 평가했다. 10%는 의견을 유보했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과 ‘경제/민생’(16%), ‘외교’(15%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), ‘소통’, ‘직무 능력/유능함’(이상 7%), ‘추진력/실행력/속도감’(5%), ‘전 정부 극복’(4%) 순으로 나타났다.

직무 수행 부정 평가자는 ‘외교’(18%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’(8%), ‘경제/민생’, ‘독재/독단’(이상 7%), ‘정치 보복’(6%), ‘전반적으로 잘못한다’, ‘과도한 복지/민생지원금’, ‘부동산 정책/대출 규제’(이상 5%) 등을 이유로 들었다.

전반적 직무 평가 수치는 직전 조사(지난달 23~25일)와 별반 다르지 않으나, 부정 평가 이유는 적잖이 바뀌었다. 추석 전에는 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안 언급이, 이번에는 외교, 중국, 부동산 관련 지적이 늘었다.

한국갤럽은 “이는 지난달 29일 시작된 중국인 무비자 입국, 연휴 기간 부각된 캄보디아 내 한국인 납치·구금 사태, 10·15 주택 시장 안정화 대책 영향으로 보인다”면서도 “단, 이번 부동산 대책에는 서울 전체·경기 12곳 규제 지역·토지 거래 허가 구역 지정 등이 포함됐는데, 조사 진행 후반부에 발표됐으므로 그 반향을 알기에는 시일이 더 필요하다”고 설명했다.

정당 지지율은 더불어민주당 39%, 국민의힘 25%, 조국혁신당, 개혁신당 각각 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 28%다. 정당 지지 구도는 추석 연휴 전과 다름없다.

한국갤럽은 8개월 앞으로 다가온 내년 지방선거 관련 두 가지 주장을 제시하고 어느 쪽에 더 동의하는지도 물었다. 그 결과 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’ 39%, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’ 36%로 비등하게 나타났고, 24%는 의견을 유보했다.

지역별로 보면 서울(여당 지지 39%-야당 지지 38%), 인천/경기(40%-40%), 대전/세종/충청(37%-34%), 부산/울산/경남(36%-33%)에서 오차범위 내 접전 양상이 나타났다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 12.1%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.