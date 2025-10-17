[헤럴드경제=나은정 기자] 지난해 한국을 찾은 해외 관광객 수가 일본 여행객의 절반에도 미치지 못한 것으로 나타났다.

17일 국회 문화체육관광위원회 임오경 더불어민주당 의원이 한국관광공사에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 한국을 방문한 해외 관광객 수는 1637만명으로, 같은 시기 일본을 찾은 관광객(3687만명)의 44.4%에 그친다.

아시아·태평양 지역(공식 수치를 발표하지 않는 중국·인도 제외)에서 가장 많은 관광객이 찾은 나라는 일본이었다. 이어 태국이 3555만명, 사우디아라비아 2973만명, 말레이시아 2502만명, 홍콩 2194만명, 베트남 1747만 순이었고, 한국은 그 다음이었다.

관광 수입 면에서도 일본은 지난해 연간 547억달러의 수입을 올렸지만, 한국은 164억달러로 아시아·태평양 지역에서 12위에 그쳤다.

전 세계 해외 관광객 수는 14억6498만명(잠정 집계)으로 전년 대비 12.2% 증가했다. 지난해 세계에서 가장 많은 관광객이 찾은 나라는 프랑스로, 연간 관광객 수가 1억2000만명에 달했다. 이어 스페인9376만명, 미국 7239만명, 튀르키예 6058만명, 이탈리아 5773만명 순이었다.

세계 관광 수입은 1조7313억 달러(잠정 집계)로 전년 대비 12.7% 늘었다.

국가별 관광 수입 순위는 미국이 2150억달러로 1위였고, 이어 스페인(1065억달러), 영국(845억달러), 프랑스(771억달러), 이탈리아(587억달러) 등의 순으로 나타났다.

임오경 의원은 “지난해 국내로 들어오는 인바운드(유입) 관광객은 전년 대비 48.4%가 증가했지만, 관광 수입은 9.2% 증가하는 데 그쳤다”며 “최근 관광시장 다변화를 고려해 인바운드 시장별 타깃 마케팅을 강화해야 한다”고 지적했다.]