- 17일 김산업 육성 발전 계획 수립 연구용역 중간보고회 개최…충남 김산업의 중장기 발전 방향 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 체계적인 김산업 육성을 위한 ‘10년 로드맵’ 수립에 속도를 내고 있다.

도는 17일 도청 중회의실에서 ‘충청남도 김산업 육성 발전 계획 수립 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.

지난 3월 시작한 연구용역의 진행 상황을 점검하고, 각 현장 전문가와 시군의 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련한 이날 보고회에는 도와 시군 공무원, 김 양식·제조·수출·유통 분야 전문가, 용역사인 부경대와 한국해양수산개발원(KMI) 연구진 등 30여 명이 참석했다.

이번 연구용역 주요 과제는 ▷국내외 김산업 분석 ▷충남 김산업 실태조사 및 현황 분석 ▷김산업 육성 발전을 위한 분야별 세부 전략 수립 ▷정책 제언 등이다.

또 해양수산부의 ‘김산업의 육성 및 지원에 관한 법률’, ‘제1차 김산업진흥기본계획’ 등 중앙정부와 도의 계획 간 연계성을 강화하는 데에도 중점을 둔다.

이날 보고회에서는 용역사가 그동안 연구를 통해 도출한 내용을 발표한 뒤, 각 분야 전문가들이 현장의 다양한 목소리를 전달했다.

도는 올해 말 연구용역이 완료되면, 충남 김산업의 정책 목표와 분야별 세부 전략과 과제, 국가 제안 사업 및 제도 개선 사항 등을 마련해 ‘김산업 육성 발전 계획’을 최종 수립·추진할 계획이다.

충남도 정병우 어촌산업과장은 “충남은 김 생산과 가공의 중심지로, 김산업 성장 가능성도 매우 크다”며 “이번 연구용역과 육성 발전 계획을 통해 충남 김산업의 중장기 발전 방향을 제시, 어업인의 실질적인 소득 증대와 가공업체의 경쟁력 강화를 이끌며 충남 경제의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

한편 도는 연구용역과 관련해 3월 착수보고회, 6월 1차 중간보고회, 7월 전문가 자문회의, 9월 김산업협의체 정례회 등을 개최, 현장과 소통을 강화해왔다.