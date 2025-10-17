[헤럴드경제=나은정 기자] 이탈리아의 20대 모델이자 사업가가 남자친구가 휘두른 흉기에 사망하는 충격적인 사건이 발생했다.

16일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 파멜라 제니니(29)는 지난 14일 밤 밀라노의 자택 발코니에서 남자친구 지안루카 손친(52)으로부터 20여 차례 흉기에 찔려 숨졌다.

경찰이 현장에 도착했을 때 제니니는 이미 위중한 상태였고, 결국 현장에서 사망 판정을 받았다. 수사 당국은 제니니가 경찰이 도착하기 전까지 총 24차례 흉기에 찔렸다고 밝혔다. 제니니는 목과 등, 가슴, 팔, 손 등 전신에 무차별적으로 공격당한 것으로 알려졌다.

사건 당일 이웃 주민들이 당시 아파트에서 들린 비명을 듣고 경찰에 신고했다. 목격자들은 “한 남성이 제니니의 집으로 뛰어 들어가는 모습을 봤다”, “여성이 ‘도와주세요! 도와주세요!’라고 소리치는 것을 들었다”고 진술한 것으로 전해졌다. 제니니의 지인은 “최근 몇 달간 불안정한 관계가 이어졌고, 제니니가 손친과의 관계를 끝내려 했다”고 진술했다.

경찰 조사 결과 사건 직전 두 사람은 격렬한 말다툼을 벌인 것으로 파악됐다. 손친은 제니니를 수개월간 스토킹하고 학대해왔으며, 범행 당일에는 배달원으로 가장해 제니니의 자택에 침입한 것으로 전해졌다.

경찰은 손친의 집에서 권총과 칼 등 15점의 무기와 제니니 자택 열쇠로 추정되는 여러 개의 복제 키를 압수했다. 손친의 변호인은 “피의자가 현재 정신이 혼미한 상태로, 자신이 한 일을 인식하지 못하고 있다”고 밝혔다.

손친은 범행 직후 자해했으나 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

밀라노 검찰은 손친을 고의적 살인·스토킹·여성 살해(femicide) 등 가중살인 혐의로 기소했다. ‘여성 살해’는 성별을 이유로 여성을 살해하거나 가정 폭력의 연장선상에서 발생한 살인을 뜻하며, 이탈리아에서는 가중 살인죄로 엄벌에 처해진다.

제니니는 10대 시절 리얼리티 프로그램 ‘아담과 이브의 섬’에 출연해 이름을 알렸으며, 이후 모델과 패션 사업가로 활약했다.

손친은 부유한 사업가이자 광범위한 인맥을 지닌 인물로 알려져 있다고 현지 언론이 보도했다. 그는 2010년에도 고급차 수백 대를 인위적으로 저가 판매하고 허위 송장을 이용해 세금을 탈루한 혐의로 체포된 전력이 있다.