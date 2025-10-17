미하엘 엔데의 ‘모모’ 읽으며 지역 청년들과 의미 있는 소통의 시간 가져 중랑청년청 운영하는 소모임 ‘북적북적’에 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울대 정치학과를 졸업, 행정고시를 통해 서울시에서 공직을 시작해 대변인 행정국장 기획조정실장에 이어 행정1부시장까지 오른 류경기 중랑구청장.

류 구청장은 어려서부터 책 읽는 것을 좋아한데다, 서울대 4년 동안 독서 동아리 활동을 한 독서인이다.

이런 류 구청장이 민선 8기 중랑구청장에 취임한 이후 어린이들 ‘취학전 책 1000권 읽기’ 등을 통해 어려서부터 책 읽는 습관들이기 운동을 펼쳐 주민들로부터 큰 박수를 받고 있다.

류 구청장은 중랑구청 직원, 구민들과 독서 동아리 활동을 계속하고 있는 가운데 청소년 독서 동아리 활동에 동참했다.

류 구청장은 10월 15일 오후 중랑청년청에서 ‘인생 선배와 청년이 함께하는 독서모임’을 가졌했다. 이날 모임은 미하엘 엔데의 명작 ‘모모’를 함께 읽고 감상을 나누며, 세대 간 공감과 소통을 넓히기 위해 기획되었다.

‘북적북적’은 중랑청년청이 운영하는 지역 소모임인 ‘동네친구 커뮤니티’ 하나로, 청년들이 독서를 매개로 다양한 삶의 이야기를 나누기 위해 만들어졌다.

이번 모임은 책 ‘모모’를 통해 ‘시간’ ‘삶의 의미’ ‘진정한 여유’를 주제로 구청장과 청년들이 생각을 나누는 시간으로 마련됐다.

이날 행사에는 구청장을 비롯해 청년 10여 명이 참석, 책의 메시지를 바탕으로 각자의 경험과 가치관을 공유하고, 나아가 청년 세대의 고민과 지역사회에 대한 생각까지 폭넓게 이야기하는 뜻깊은 시간이 이어졌다.

참석한 청년들은 “쉽게 만나기 어려운 인생 선배와 직접 이야기할 수 있어 의미 깊었다” “책을 통해 세대 간의 공감이 가능하다는 걸 느낄 수 있어 좋았다”고 소감을 전했다.

류경기 중랑구청장은 ”오늘 이 자리가 청년들에게는 격려가, 저에게는 새로운 배움이 된 소중한 시간이 됐다”며 ”앞으로도 청년들의 목소리에 귀 기울이고, 소통의 장을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

이번 독서모임은 구청장이 중랑청년청 소모임 활동에 직접 참여한 두 번째 사례다. 앞서 9월에는 ‘탁구모임(톡톡테이블)’에 참여해 청년들과 함께 땀 흘리며 친밀감을 쌓은 바 있다.

중랑청년청은 2024년 9월 개관 이후 지역 청년의 성장·교류·도전의 공간으로 자리잡고 있다. ▲취·창업 지원 ▲커뮤니티 활동 ▲문화 프로그램 등 다양한 청년 프로그램을 운영 중이며, 지역 청년들의 자기 계발 및 정서적 지원을 위한 플랫폼 역할을 확대해 나가고 있다.