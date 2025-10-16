경북소방본부 ‘화재피해주민 지원센터’ 사업 일환… 피해 가구 조기 생활 안정 도모

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천소방서는 갑작스러운 화재로 보금자리를 잃은 주민들의 신속한 일상 회복을 돕기 위해 주택 복구 지원금을 전달했다고 16일 밝혔다.

이번 지원은 경북소방본부가 올해 처음으로 추진한 ‘화재피해주민 지원센터’ 사업의 일환으로, 지난 1월 보문면 오암리(피해액 2,000만 원)와 용문면 상금곡리(피해액 3,000만 원)에서 발생한 주택 화재 피해 가구를 대상으로 진행됐다. 두 가구 모두 주택이 전소되는 큰 피해를 보았다.

예천소방서는 심의회 심사와 현장 조사를 거쳐 오암리 피해 가구에 600만 원, 용문면 피해 가구에 500만 원 등 총 1,100만 원의 복구비를 지원했다.

복구비 지급뿐 아니라 화재 직후부터 복구 활동에 참여하며 피해 주민의 조기 생활 안정을 위해 다각적인 지원을 이어왔다.

안영호 예천소방서장은 “이번 지원이 화마로 삶의 터전을 잃은 주민들에게 작은 위로와 희망이 되길 바란다”며 “앞으로도 예기치 못한 재난으로 어려움을 겪는 군민들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 지원 제도를 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.