손정의 회장 초청 글로벌 비즈니스 모임 참석 위해 출국

[헤럴드경제=김영철 기자] 최태원 SK그룹 회장이 미국 출장에 나서며 최선을 다하겠다고 밝혔다.

최 회장은 16일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국하며 “어려운 경제 현안들이 상당히 많다”며 “열심히 최선을 다해서 우리 경제에 기여가 되도록 열심히 해보겠다”고 말했다.

이날 최 회장은 손정의 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 열리는 글로벌 비즈니스 리더들의 모임에 참석하기 위해 미국으로 출국했다. 미국 출장을 시작으로 11월까지 경주에서 열리는 APEC 행사와 그룹 경영에 집중하며 강행군을 이어갈 계획이다.

한편 최 회장은 대법원 판결에 대해서는 “제가 더 이상 할 말이 없다”고 짧게 답변했다.

이날 대법원은 최 회장과 노소영 아트센터 관장 간 이혼소송 상고심 선고에서 “최 회장이 노 관장에게 재산분할로 1조3808억원을 지급하라”고 한 원심판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다.

이로써 최 회장은 계열사 지분 매각이나 거액의 대출 발생 등 경영상 최악의 상황을 피하게 됐다.