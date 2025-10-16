웰니스 기업 BM코퍼레이션 임차 대행 상업용 부동산 사업 역량 강화 기대감

[헤럴드경제=유재훈 기자]에스텍시스템(대표이사 이병화)이 주력사업인 시설관리(FM) 사업에 이어 부동산자산관리(PM) 분야까지 영역을 확장했다.

에스텍시스템은 지난 16일 웰니스(웰빙+피트니스) 전문 운영법인 BM코퍼레이션과 전속 임차 대행 계약을 체결했다. 이번 협력은 BM코퍼레이션이 보유한 웰니스 프로그램의 국내외 오프라인 매장 출점을 지원하기 위한 것으로, 에스텍시스템이 임차 에이전트 역할을 전담한다.

에스텍시스템은 이번 계약으로 임차대행(LM) 서비스로 사업 영역을 넓히며 상업용 부동산 전반으로 외연을 확대해 나갈 계획이다.

파트너사인 BM코퍼레이션은 피트니스, 요가∙명상, 필라테스, 뷰티 케어 등 다양한 건강∙힐링 프로그램을 직접 기획∙운영하는 기업으로, 소비자 맞춤형 서비스를 기반으로 오프라인 확장을 추진하고 있다.

에스텍시스템은 이번 전속 임차 대행 계약을 통해 ▷상권별 최적 점포 발굴 ▷임차 조건 협상 ▷계약 체결 지원 ▷시설 운영 관리 ▷신규 출점 전략 수립 등 출점 전 과정을 일괄 지원하게 된다.

업계에서는 이번 협력으로 에스텍시스템은 임차대행 전문 기업으로서 입지를 강화하고, BM코퍼레이션은 차별화된 웰니스 콘텐츠를 앞세워 국내외 시장 공략을 가속화할 수 있을 것으로 보고 있다.

에스텍시스템 관계자는 “이번 계약은 당사의 상업용 부동산 사업 역량을 한층 강화하는 중요한 계기”라며 “파트너사의 안정적인 시장 확산을 지원하는 동시에 부동산 서비스 영역을 더욱 넓혀가겠다”고 말했다.