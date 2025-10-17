한은, 9월 수출입 물가 발표 환율 상승에 석 달 연속 뛰어

[헤럴드경제=홍태화 기자] 9월 수입물가가 원·달러 환율 상승의 영향 등으로 3개월 연속 상승세를 이어갔다.

17일 한국은행이 발표한 ‘2025년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)’ 통계에 따르면 9월 수입물가(원화기준)는 전월 대비 0.2% 상승했다. 전년 동월대비로는 0.6% 올랐다.

수입물가지수는 2월부터 다섯 달 연속 내림세를 이어가다가 7월(+0.8%) 반등해 9월까지 3개월 연속으로 올랐다.

환율 상승세가 영향을 미쳤다. 9월 원/달러 평균 환율은 1391.83원으로 8월(1389.66원) 대비 0.2% 상승했다.

국제유가도 영향을 미쳤다. 9월 평균 두바이유가는 배럴당 70.01달러로 8월(69.39달러)과 비교해 0.9% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “수입물가는 환율 및 국제유가 상승 등 영향으로 상승했다”며 “지난해 같은 달과 비교하면 1차 금속제품 중심으로 오름세가 나타났다”고 설명했다.

10월 수입물가 전망에 대해서는 “10월 들어 두바이유 가격은 전월대비 7.3% 하락했고, 환율은 전월대비 1.7% 상승했다”며 “국제유가와 환율이 상반된 움직임 보이고 있고 국내외 여건 불확실성이 커서 월말까지 추이를 지켜봐야 한다”고 말했다.

세부적으로 살펴보면 원재료 수입물가는 원유가 올랐으나 천연가스(LNG)가 내리며 광산품을 중심으로 0.1% 하락했다.

중간재는 1차금속제품, 컴퓨터·전자및광학기기 및 석탄및석유제품 등이 오르며 전월대비 0.5% 올랐다. 자본재 0.2% 하락했고, 소비재는 0.1% 상승했다.

품목별로는 커피(7.6%)가 가장 거센 오름세를 나타냈다. 기타귀금속정련품(4.5%), 제트유(3.4%)도 큰 폭 올랐다.

9월 수출물가는 지난달과 비교해 0.6% 상승했다. 이 또한 3개월 연속 상승으로, 환율 상승세가 주된 요인으로 작용했다. 지난해 같은 달과 비교해서는 2.2% 뛰었다.

품목별로 농림수산품 수출물가는 전월 대비 0.6% 상승했다. 공산품은 석탄및석유제품, 컴퓨터·전자및광학기기 등을 중심으로 0.6% 올랐다.

세부 품목 중에는 은괴(12.3%), 동정련품(3.4%), 경유(3.3%), 제트유(3.3%), 이소시아네이트(2.9%), 디램(DRAM·2.1%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

9월 수출물량지수는 컴퓨터·전자및광학기기, 화학제품 등이 증가해 전년동월대비 14.4% 상승했다. 수출금액지수는 12.0% 올랐다.

수입물량지수는 컴퓨터·전자및광학기기, 1차금속제품 등을 중심으로 13.7% 뛰었다. 수입금액지수는 7.8% 상승했다.

9월 순상품교역조건지수는 수입 가격(-5.2%)이 수출가격(-2.1%)보다 더 크게 하락해 3.2% 올랐다. 순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입상품 한 단위 가격의 비율이다. 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있다.

소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(3.2%)와 수출물량지수(14.4%)가 모두 올라 18.1% 상승했다. 소득교역조건지수는 우리나라 수출 총액으로 수입할 수 있는 전체 상품의 양을 뜻한다.