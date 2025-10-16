‘런웨이 투 홈’ 캠페인 실종아동 현재 추정 모습 생성 과거·현재 나란히 걷는 패션쇼

[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 16일 인공지능(AI) 기술을 활용해 장기 실종아동의 현재 추정 모습을 생성한 캠페인 ‘런웨이 투 홈(Runway to Home)’을 선보였다.

이번 캠페인은 대홍기획 AI 스튜디오 기술을 활용해 실종 당시 아동의 사진을 학습하고, 현재의 추정 모습으로 패션쇼 런웨이를 걷는 장면을 영상으로 구현했다. 헤어·의상 등 스타일링에 따라 인상이 달라지는 점에 착안해 다양한 모습을 제작한 것이 핵심이다.

AI로 실종아동의 현재 모습을 생성하는 시도는 꾸준히 있었지만 이번 캠페인처럼 스타일별로 구현한 것은 이번이 처음이다. 실종아동의 변화를 직관적으로 보여줘 제보를 유도하고자 했다.

대홍기획은 아동권리보장원과 함께 실종아동 찾기에 대한 사회적 관심을 높이고, 장기실종아동에 대한 정보를 보다 널리 확산하기 위한 이번 캠페인을 기획했다.

대홍기획 관계자는 “대홍기획 AI 스튜디오의 기술과 크리에이티브의 접점을 통해 사회적 메시지를 효과적으로 전달하고자 했다”며 “앞으로도 다양한 방식으로 사회적 책임을 실천하겠다”고 전했다.

대홍기획과 아동권리보장원이 함께한 ‘런웨이 투 홈’ 캠페인은 아동권리보장원 유튜브와 서울 주요 지역의 옥외광고를 통해 만나볼 수 있다.