회사 “비타민B군 4종 함유…체력보강·피로개선·기력보충”

조아제약이 자양강장, 허약체질, 육체피로, 식욕부진, 병후의 체력저하 개선에 효과적인 일반의약품 ‘자하골드액’(사진)을 새로 출시했다.

주성분인 자하거(인태반)는 각종 성장인자·아미노산·호르몬·미네랄·핵산 등 다양한 유효성분이 함유돼 있어 뛰어난 피로회복, 자양강장 효과를 나타낸다. 복합 처방된 비타민B군 4종인 비타민B1(티아민)·B2(리보플라빈)·B3(니코틴산아미드)·B6(피리독신)과 카페인은 그 효과를 강화시킨다.

자하거는 옛부터 불로장생의 묘약이나 피부미용 관련 영약으로 쓰여져 왔다. 동의보감과 본초강목 등에도 다양한 효능을 가진 귀한 약재라고 기술한다. 동의보감은 “자하거가 진원(眞元)의 기를 보하는데 효과가 좋으며, 심(心)을 편안하게 하고 혈(血)을 보하며, 신(神)을 안정시키는데 도움을 준다”고 한다. 최근 여러 연구를 통해 자양강장, 피로회복, 간기능 개선, 갱년기증상 완화, 피부탄력 개선, 학습능력 향상 등의 효과가 보고되고 있다.

자하골드액은 임상시험을 통해 피로개선에 뛰어난 효과가 입증됐다. 제조공정마다 감염병 검사와 멸균공정 등 철저한 품질관리를 통해 안전성도 확보했다고 회사 측은 설명했다.

자하골드액은 성인 기준 1일 1회·1회 1병 복용한다. 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

조아제약 관계자는 “체력보강과 피로개선, 기력보충 등이 필요한 이들에게 도움이 된다”고 했다.