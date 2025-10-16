설탕·계란 가격 담합 의혹도 조사 중

[헤럴드경제=양영경 기자] 공정거래위원회가 국내 주요 밀가루 업체의 담합 혐의를 들여다보기 위해 현장 조사에 착수했다.

16일 업계에 따르면 공정위는 대한제분·CJ제일제당·사조동아원·대선제분·삼양사·삼화제분·한탑 등 7개 제분사를 대상으로 현장 조사를 진행했다.

공정위는 각 회사의 가격 협의나 출하 조정 등 담합 행위를 입증하기 위한 자료를 확보하는 것으로 알려졌다.

이번 조사는 국민 생활물가를 높이는 불공정 행위를 규율하려는 의도로 보인다. 이재명 대통령은 지난달 30일 국무회의에서 치솟는 물가와 관련해 업체 간 담합 가능성을 제기하며 적극적인 조처를 주문했다. 주병기 공정거래위원장은 민생 밀접 품목에서 담합 등 경쟁을 가로막는 행태를 계속 모니터링하고, 문제가 의심되는 사안에 대해서는 직권 조사를 통해 엄정히 감시하겠다고 밝혔다.

이번 조사는 빵플레이션(빵+인플레이션) 관련 원재료 시장 전반을 정조준한 것이라는 해석도 나온다. 공정위는 이와 관련해 이달 중 CJ제일제당·삼양사·대한제당 등 설탕 담합 혐의와 관련한 제재 절차(심사보고서 발송)에 나설 방침이다. 계란 가격 담합은 현재 조사 중이다.

공정위 관계자는 조사와 관련해 “구체적인 내용을 확인할 수 없다”고 말했다.