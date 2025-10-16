[헤럴드경제=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)가 우리 고장 문화유산을 쉽고 간편히 볼 수 있도록 ‘173 순천유산도감’ 책자를 발간했다.

이 책은 순천이 품고 있는 주요 문화유산을 시대별로 정리하고 각 유산의 역사와 현황, 특성과 유산 사진 등의 내용을 담고 있다.

특히 시민과 학생들이 현장 답사에 유용하게 이용할 수 있도록 순천시 문화유산 173개소의 위치와 탐방 정보를 수록했다.

시는 이 책자를 관내 도서관과 학교․기관 등에 배부했으며, 이를 통해 문화유산 탐방 등 지역문화 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

열람을 희망하는 분은 삼산도서관 등 관내 도서관에서 무료로 이용할 수 있으며, 디지털 자료는 시청 홈페이지 ‘순천의 문화유산’에서도 볼 수 있다.

시 관계자는 “173순천유산도감은 우리 고장의 소중한 문화유산을 알리고, 이를 통해 역사적 자긍심을 깨우는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.

한편, 순천시는 국보·보물 등 국가지정유산 78점, 전라남도 기념물 등 도 지정유산 64점, 국가등록문화유산 15점, 향토유산 16점 등 총 173점을 보유하고 있다.