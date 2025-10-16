[헤럴드경제=나은정 기자] 한국인 대상 납치·감금 범죄가 잇따르고 있는 캄보디아로 향하려던 30대 남성이 항공기 탑승 직전 경찰의 설득으로 발길을 돌렸다.

16일 인천국제공항경찰단은 전날 오후 7시쯤 인천공항 제1여객터미널 탑승 게이트 앞에서 캄보디아행 항공기에 탑승하려고 한 30대 남성 A씨의 출국을 제지했다고 밝혔다.

공항경찰단은 전날부터 캄보디아 내 한국인 대상 범죄에 청년들이 연루될 가능성을 사전 차단하기 위해 인천공항 캄보디아행 항공편 탑승게이트에 경찰관 4명을 배치해 불심검문을 진행하고 있다.

검문 당시 A씨는 경찰에 “본업을 그만두고 쉬고 있었는데, 예전에 텔레그램으로 알게 된 동생이 항공권을 보내줬다”는 취지로 진술했다. 하지만 그는 텔레그램 대화 내용을 공개하길 거부했고, 행선지나 숙소에 대해서도 명확히 답하지 못한 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 “캄보디아에서 한국인을 노린 범죄가 확산 중이어서 범죄에 연루될 우려가 있다”며 “우리를 믿고 상담을 받아보라”고 설득했고, 결국 A씨는 항공기 탑승을 포기하고 귀가했다.

경찰은 A씨를 상대로 추가 조사를 벌여 실제 범죄 연계 여부를 확인할 방침이다.

경찰 관계자는 “캄보디아행 항공기 탑승교 앞에 계속 경찰관을 배치해 범죄 연루가 의심되는 탑승자는 출국하지 않도록 권유할 계획”이라고 말했다.