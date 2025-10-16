한글·한복 등 우리문화 대중화에 기여한 한창기 선생 업적 기리는 학술대회 예고

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 한글날을 즈음해 한글과 한복 등 전통문화의 대중화를 이끈 선구자이자 기록과 실천으로 유산을 남긴 문화운동가 한창기(1936~1997) 선생을 기리는 학술제가 열린다.

순천시(시장 노관규)는 오는 22일 오후 1시 순천대학교박물관 시청각실(2층)에서 ‘한창기 선생이 남긴 문화유산’을 주제로 학술대회를 개최한다.

이번 학술대회의 주인공인 한창기 선생은 순한글 가로쓰기 월간지 ‘뿌리깊은나무’를 창간하고, ‘뿌리깊은나무 판소리감상회’ 기획을 통해 판소리의 보존․향유에 앞장섰다.

벌교읍 출신 한창기 선생은 또한 1970년대 이전까지의 관행이었던 일본식의 국·한자 혼용과 세로쓰기 신문 등의 형식을 모두 혁파하고, 순수 한글로 잡지를 만들고 가로쓰기로 인쇄된 월간지를 창간한 선각자이다.

그리고 그가 수집한 수백 점의 유물은 낙안읍성 옆 ‘순천시립 뿌리깊은나무박물관’ 건립의 중요한 토대가 됐다.

기조 강연은 ▷‘한창기! 문화유산을 통해 전통을 남기다’ 주제로 차정금 뿌리깊은나무재단 이사장이 진행한다.

제1발표는 ▷‘한창기의 전통문화 향유․보존 활동과 의미’를 주제로 이광표 서원대 교수가 발표하며, 토론은 박길희 순천대 교수가 맡았다.

제2발표는 ▷‘한창기의 스승, 예용해의 전통문화 보호와 의미’를 주제로 최성자 전 한국일보 논설위원이 발표하며, 토론은 지형원 문화통 발행인이 맡는다.

제3발표는 ▷‘뿌리깊은나무 판소리감상회 개최와 그 영향’을 주제로 이태화 고려대 교수가 발표하며, 토론자는 박경정 국립남도국악원장이 준비하고 있다.

제4발표는 ▷‘한창기 수집 한문 문집 자료의 성격과 가치’를 주제로 백진우 서강대 교수가 발표하며, 토론은 김현진 경상국립대 교수가 맡고, 주제 발표에 이어 이상구 순천대 명예교수가 좌장을 맡아 종합토론을 이어갈 예정이다.

이번 학술대회는 한창기 선생에 관심이 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 순천시립뿌리깊은나무박물관으로 연락하면 안내 받을 수 있다.