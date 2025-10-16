- 3개월 연속 74조원대 유지…역대 최고치 또다시 경신 - 노타 이어 액스비스도 IPO 도전장…대전 산업 저력 입증

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 상장기업의 시가총액이 사상 처음으로 76조원을 돌파하며 역대 최고치를 다시 한번 경신하는 쾌거를 거뒀다. 지난 7월과 8월에 이어 3개월 연속 74조원대를 유지하며 이어온 상승세의 결실이다.

16일 대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)에 따르면 9월 말 기준 대전 상장기업 66개사의 시가총액은 76조 2563억원으로 전월(8월 74조 6866억원) 대비 1조 5697억원 증가한 것으로 집계됐다.

대내외 불확실성이 지속되는 가운데서도 대전 기업들이 견고한 성장세를 이어가며 지역 산업의 저력을 입증한 셈이다.

대전 지역 코스닥 상장기업들은 바이오, 로봇, 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야를 중심으로 시장을 주도하고 있다.

특히, 알테오젠(24조 5056억원)은 전국 코스닥 시총 1위 자리를 굳건히 지키며 대전 바이오산업의 위상을 입증했다. 이어 펩트론(3위·6조 9952억원), 레인보우로보틱스(6위·5조 9945억원), 리가켐바이오(7위·5조 1437억원) 등도 꾸준히 상위권을 유지하며 대전 첨단산업의 경쟁력을 이끌고 있다.

지역 유망기업들의 상장 대열 합류도 이어지고 있다. 인공지능 경량화 전문기업인 노타는 이달 중 코스닥 상장을 앞두고 있고, 지능형 고출력 레이저 솔루션 기업 액스비스(前 휴비스)는 지난달 18일 한국거래소에 코스닥 상장 예비심사를 청구하며 IPO 절차에 본격 돌입했다.

임병화 대전TP 지역산업육성실장은 “노타에 이어 액스비스가 상장에 도전하게 된 것은 대전TP의 기업 성장 지원체계가 실질적 성과로 이어지고 있음을 보여주는 성공적 사례”며 “앞으로도 잠재력 있는 지역 유망기업들이 성공적으로 자본시장에 진입하고 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.