미디어토마토-뉴스토마토 서울 시민 설문

[헤럴드경제=한지숙 기자] 내년 지방선거에서 오세훈 서울시장과 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 각각 범보수 진영과 범진보 진영의 서울 시장 후보로 나설 경우 오차범위 내에서 접전을 벌일 것이란 여론조사 결과가 나왔다.

16일 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 13~14일 만 18세 이상 서울 거주 성인남녀 1001명을 대상으로 ‘범보수 후보로 오세훈, 범진보 후보로 조국 두 명이 맞붙는다면 누구에게 투표하겠는지’ 물은 결과 전체 응답자의 43.2%는 오 시장을 꼽았다. 조 비대위원장에게 투표하겠다는 응답은 41.7%였다. 두 인물 간 지지율 격차는 1.5%포인트로 오차범위다. ‘기타 다른 후보’ 4.5%, ‘지지할 후보가 없다’ 7.2% ‘잘 모르겠다’ 3.3%였다.

오 시장과 다른 범진보 진영 후보와 양자 대결 시에도 비슷한 결과가 나타났다.

강훈식 대통령 비서실장과 붙는 경우 오 시장 42.3%, 강 실장 40.6%로 오 시장이 오차범위 내인 1.7%포인트 앞섰다.

김민석 국무총리가 나설 경우 오 시장 40.6%, 김 총리 44.2%로 김 총리가 우세했다. 두 인물 간 격차는 3.6%포인트였다.

‘범진보 진영의 차기 서울시장 후보로 누가 가장 경쟁력이 있다고 생각하는지’ 묻는 질문에 전체 응답자의 12.8%는 박주민 민주당 의원을, 12.6%는 조 비대위원장을 꼽았다. 김민석 총리(9.8%), 서영교 민주당 의원(6.6%), 전현희 민주당 의원(4.8%), 강훈식 대통령 비서실장(4.3%), 박홍근 민주당 의원(1.6%) 순으로 의견이 나뉘었다.

‘범보수 진영의 차기 서울시장 후보로 누가 가장 경쟁력이 있다고 생각하는지’ 묻는 질문엔 오 시장이 23.2%의 지지를 받아 선두였다. 나경원 국민의힘 의원 11.8%, 한동훈 전 국민의힘 대표 7.5%, 이준석 개혁신당 대표 6.1%, 조은희 국민의힘 의원 4.8% 순이었다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.